Raúl Jiménez destina a causas benéficas el dinero recaudado por su lesión

Premier League

Jueves 11| 9:33 am





El mexicano Raúl Jiménez ha destinado a causas benéficas el dinero que un grupo de aficionados recaudó para poner una pancarta en su honor tras la fractura de cráneo que sufrió en noviembre.



Una serie de aficionados quiso recaudar fondos para colocar una pancarta en apoyo al mexicano en el Molineux Stadium, para lo que pusieron un objetivo inicial de 7.500 libras (8.500 euros).



Sin embargo, el total recaudado ha sido de 16.000 libras (18.000 euros) adicionales, que serán repartidas a dos causas elegidas por Jiménez.



Una será la asociación Headway, ubicada en el Reino Unido y que ayuda a mejorar la vida de la gente tras sufrir una lesión cerebral, mientras que la otra es la iniciativa mexicana Jugamos Todos, que trata de utilizar el fútbol para mejorar la calidad de vida de los niños.



"Mi familia y yo estamos sobrecogidos por las muestras de apoyo de la familia del Wolves, del fútbol y de todo el mundo, tras lo que ocurrió con mi lesión y mi operación", dijo Jiménez.



"Los mensajes de apoyo que he recibido, a través de todo los canales y de todos los sitios del mundo, han sido inspiraciones para mí en mi rehabilitación y mi recuperación y la pancarta en el Molineux es un gesto especial", añadió.



"Me gustaría agradecérselo a todas las personas que idearon esto y a cada persona que donó algo".



Jiménez continúa recuperándose de la lesión sufrida tras un choque con David Luiz y aunque no tiene plazos de recuperación exactos, su entrenador Nuno Espirito Santo confía en que pueda volver a jugar antes de que termine esta temporada. EFE