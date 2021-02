El Chelsea irrumpe en la puja por David Alaba

Premier League

Miércoles 3| 9:33 am





El Chelsea tiene en la mira al defensa austríaco David Alaba, que puede dejar el Bayern con la carta de libertad a final de temporada, según informaciones de la revista alemana "Sport Bild".



La revista asegura que las negociaciones entre el Real Madrid y los representantes de Alaba no están tan avanzadas como se creía hasta ahora y que el jugador está dispuesto a considerar ofertas mejores que las del equipo blanco.



La renovación de Alaba por el Bayern se frustró por las pretensiones económica del jugador y de su agente, el israelí Pni Zahavi.



Como alternativas a Alaba el Chelsea tiene también en la lista al francés Dayot Upamecano, actualmente en el RB Leipzig y pretendido por el Bayern, y al alemán Niklas Süle, jugador del Bayern.



En el caso de Upamecano, según la revista, el Bayern lleva ventaja sobre el Chelsea.



Süle tiene contrato con el Bayern hasta 2022 y el Bayern está dispuesto a escuchar ofertas si no se llega a un acuerdo para la renovación.



Actualmente Süle no está en el equipo titular puesto que los dos centrales habituales son Alaba y Jerome Boateng pero ambos terminan su contrato.



Mientras que la marcha de Alaba parece un hecho, el caso de Boateng no está del todo claro. / EFE