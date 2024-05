Liga MX: ¡Comenzo el segundo tiempo! América y Cruz Azul igualan en la Final del Torneo Clausura

La etapa de definición en el Torneo Clausura 2024 de la Liga MX ya llegó. Dos histórico del fútbol mexicano buscarán el título del torneo. Tanto Cruz Azul como América esperan conseguir un buen resultado en este partido de ida.

Equipos titulares

Cruz Azul

K. Mier

C. Salcedo

W. Ditta

G. Piovi

C. Rodríguez

A. Gutiérrez

I. Rivero

L. Favarelli

R. Huescas

C. Antuna

C. Rotondi

América

L. Malagón

I. Lichnovsky

R. Juárez del Castillo

I. Reyes

C. Calderón

A. Fidalgo

J. Dos Santos

D. Valdés

A. Zendejas

J. Quiñones

H. Martín

1er tiempo

0:00: Pitazo inicial en el Estadio Ciudad de los Deportes

1:00: Cruz Azul salió decidido ante su público

5:00: El local tiene el dominio del balón pero no lo traduce en peligro

6:00: Penal para Cruz Azul

7:00: Goooooooool de La Máquina. Uriel Antuna define con clase desde el punto penal



16:00: ¡Gooooooool! América respondió rápido y empató con la anotación de Julián Quiñones

19:00: El partido se torna pareja luego de los goles de ambos equipos

25:00: Gonzalo Piovi se perdió una jugada clara para Cruz Azul

28:00: Cruz Azul intenta crear peligro con centros al área

34:00: La intensidad es la tónica del partido. Pocas oportunidades en este tramo del partido

38:00: Excelente ataja de Malagón al potente remato de Rodrigo Huescas

45:00: ¡Descanso!

Segundo tiempo

46:00: ¡Se salvó Cruz Azul! Buena jugada de América que no pueden definir

54:00: América domina las acciones y ataque constantemente el áre del local