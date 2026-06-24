El sorpresivo regreso de Ronaldinho: firmará con el Ravenna a los 46 años

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El legendario Ronaldinho, campeón del mundo y ganador del Balón de Oro, vuelve a sorprender al mundo del deporte. Según el prestigioso diario Gazzetta dello Sport, el brasileño abandonará su largo retiro a los 46 años. Su nuevo destino será el Ravenna, un equipo que actualmente milita en la tercera división del fútbol italiano.

La veracidad de esta inesperada operación deportiva y comercial también fue confirmada por fuentes cercanas a la agencia AFP. De esta forma, el carismático exjugador volverá a estar ligado formalmente a una institución profesional en Europa.

La firma durante la fiebre mundialista

El acuerdo formal tiene previsto concretarse este mismo martes en la ciudad de Miami. El astro brasileño aprovechó que se encuentra en Estados Unidos viviendo de cerca la emoción de la Copa del Mundo para cerrar el trato. "Estoy deseando volver a bailar con el balón y escribir una nueva historia", expresó con gran entusiasmo.

Además de mostrar su emoción, agradeció directamente a Ignazio Cipriani, el propietario italoamericano del Ravenna, y a su familia. La exestrella del Barcelona y el PSG dejó muy en claro que su amor por este deporte se mantiene totalmente intacto. "El fútbol siempre ha sido alegría para mí y quiero aportar ese espíritu", añadió el atacante.

¿Una jugada maestra de marketing?

A pesar de la enorme ilusión generada en los aficionados, la directiva del club ofreció una perspectiva más realista. Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, reconoció ante los medios que este fichaje responde a una brillante estrategia de marketing. El directivo admitió que el objetivo es potenciar la marca y que es posible que Ronaldinho nunca pise el césped.

"Es un jugador mágico, y que consiga su inscripción ya será un gran logro para nosotros", afirmó Braida con notable orgullo. Sobre la posibilidad de verlo jugar a sus 46 años, el directivo dejó la puerta entreabierta, señalando que dependerá de muchos factores. Lo único seguro, por ahora, es que su nombre figurará en los registros del equipo.

El fin de un largo retiro

La noticia resulta sumamente impactante considerando el tiempo que el brasileño lleva alejado de las exigencias del profesionalismo. Ronaldinho no disputa un partido oficial desde su breve y discreto paso por el Fluminense en el año 2015. En aquella ocasión, su aventura en la liga de Brasil apenas duró dos meses antes de alejarse de las canchas.

Independientemente de si suma minutos o no, su llegada a Italia asegura un impacto comercial y mediático gigantesco para el club. Queda por ver si el eterno "Gaucho" nos regalará sus últimos destellos de magia con el balón o si brillará únicamente como embajador.