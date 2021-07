Cherubini (Juventus): "Cristiano no nos dio señales de que quiera salir"

Liga Italiana

Jueves 1| 9:53 am





Federico Cherubini, nuevo director deportivo del Juventus Turín, aseguró este jueves que el portugués Cristiano Ronaldo no dio ninguna señal a la directiva "de que quiera salir" del club este año, y que le espera en las próximas semanas para que empiece la pretemporada.



"No hubo ninguna señal de Cristiano sobre la posibilidad de que salga. No nos dio ninguna señal de que quiera salir. Hablamos de un jugador que el año pasado marcó 36 goles en 44 partidos", afirmó Cherubini, en una rueda de prensa organizada por el Juventus para presentar a su nueva directiva ante la próxima temporada.



"Los números no lo dicen todo, pero esconden muchas realidades. Estamos felices de que, cuando (Cristiano) termine su merecido período de descanso, se agregue al equipo para la pretemporada", agregó el director deportivo, que estuvo acompañado por el presidente Andrea Agnelli, el nuevo consejero delegado, Maurizio Arrivabene, y el vicepresidente, el checo Pavel Nedved.



Cristiano, fichado por el Juventus en 2018 procedente del Real Madrid, tiene contrato en vigor hasta 2022 y el club turinés planea respetar este vínculo.



"Las señales actuales del jugador, del club y del representante (el portugués Jorge Mendes) no van en el camino de una salida de Cristiano, que para nosotros es el centro de este proyecto", aseguró.



"Lamentablemente no tengo la bola de cristal y no sé qué pasará en un futuro, pero en este momento la situación es esta y estamos felices por tenerle", prosiguió. / EFE