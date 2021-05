Gravina (FIGC): "Si Juventus no acepta las reglas, quedará fuera de Serie A"

Liga Italiana

Gabriele Gravina, presidente de la Federación de Fútbol Italiana (FIGC), aseguró este lunes que el Juventus Turín, junto a Real Madrid y Barcelona uno de los socios fundadores de la Superliga que siguen sin dar marcha atrás, quedará "fuera de la Serie A" de la próxima temporada "si no acepta las reglas".



"Cuando los clubes piden participar en la liga italiana de fútbol deben aceptar las reglas de los organismos internacionales. Es evidente que, si el Juventus no los acepta, quedará fuera del campeonato nacional", afirmó Gravina en una rueda de prensa organizada en Nápoles (sur de Italia).



"Lo siento para los aficionados, que están preocupados, pero para mí las reglas valen para todos", agregó.



El Juventus forma parte de los doce clubes europeos que lanzaron la Superliga europea de fútbol en abril, antes de que nueve de estos equipos renunciaran menos de tres días después tras ver la reacción extremadamente negativa de FIFA, UEFA, clubes y de los aficionados.



Hasta algunos directivos de los clubes fundadores, como Paolo Maldini, directivo del Milan, manifestaron su opinión negativa sobre una Superliga que "no respeta el mérito deportivo".



Solo el Juventus, el Real Madrid y el Barcelona siguen sin renunciar explícitamente al proyecto, al considerar que es la única manera para salir de la profunda crisis económica en la que se hundieron los clubes.



Ante esta situación, la FIGC promovió recientemente una nueva regla, que entrará en vigor a partir del próximo junio, por la que los clubes que quieran inscribirse en la Serie A no pueden participar en otras competiciones no reconocidas por la FIFA, la UEFA y la Federación italiana.



"Quedan tras clubes (Juventus, Madrid y Barcelona) que son más resistentes. Hay una regla muy clara, una norma que puntualiza lo que prevé el Comité Olímpico Internacional (COI), que fijó algunos principios para la FIFA, la UEFA, las federaciones y los clubes. Hay que respetar estos principios", dijo Gravina. EFE