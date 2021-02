El Inter toma el liderato

Liga Italiana

Viernes 5| 8:13 pm





Redacción deportes. El Inter ganó en Florencia (0-2) y tomó el liderato de la Serie A de Italia a expensas del Milan, que el domingo recibe al Crotone en su encuentro de la vigésima primera jornada.



Los goles de Nicolo Barella y del croata Ivan Perisic dieron el triunfo al equipo de Antonio Conte ante el Fiorentina, que encajó su novena derrota del curso.



El triunfo del Inter presiona al Milan, sin margen de error en su compromiso para poder recuperar el dominio del torneo que ha mantenido durante varias semanas.



No tuvo excesivos contratiempos el cuadro de Conte en el estadio Artemio Franchi. Encarriló el choque a la media hora cuando Barella recibió un balón del chileno Alexis Sánchez y ejecutó un disparo desde fuera del área que superó al meta polaco Bartlomiej Dragowski.



Sentenció el choque en los primeros minutos de la segunda mitad, cuando Perisic aprovechó un buen pase del marroquí Achraf Hakimi.



A pesar del intento de reacción del cuadro de Cesare Prandelli, el Fiorentina no inquietó la meta del esloveno Samir Handanovic.



No falló el Inter, que se situó provisionalmente en la cima de la Serie A con un punto de diferencia respecto al Milan, que el domingo juega con el Crotone. EFE