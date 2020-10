Mayoral: "Zidane quería que me quedase, yo le decía que tenía que salir"

Liga Italiana

El español Borja Mayoral aseguro, en su presentación oficial con el Roma, que el técnico francés del Real Madrid, Zinedine Zidane, le pidió que se quedara en el conjunto madridista durante la pretemporada, pero destacó que su prioridad era salir del club para "tener más oportunidades" de jugar.



"Cuando llegué a la pretemporada con el Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero Zidane quería que yo me quedase, yo le decía que tenía que salir para tener más oportunidades. Creo que el club escuchó a Zidane y por eso quería sacar a (el serbio, Luka) Jovic", aseguró Mayoral en su rueda de prensa de presentación, organizada en el centro deportivo de Trigoria.



"Todo se hizo muy tarde, pero al final volví a llamar a su despacho (de Zidane) y le dije que si podía dejarme salir. Pensaba que iba a tener más oportunidades para jugar y crecer con mi fútbol. Al final se hizo, estoy aquí y esto es lo más importante", agregó.



Mayoral, delantero formado en la cantera del Real Madrid que conquistó la Liga de Campeones 2018 y el Mundial de Clubes con el primer equipo madridista, se incorporó al Roma el pasado 2 de octubre cedido por dos años con una opción de compra a favor del conjunto romanista (15 millones en 2021 y 20 millones en 2022).



"Cuando empezó el verano, mi representante me dijo que el Roma estaba muy interesado. Me llamó la atención y me puso muy contento", destacó Mayoral, quien consideró "importante" la llamada recibida por el consejero delegado romanista, Guido Fienga.



"Para mí es un punto de llegada, llevo diez días aquí, estoy súper contento con el club, me siento como en casa y solo llevo diez días. Sí es verdad que solo tengo dos años de cesión, pero me considero más de la Roma que del Madrid porque el Roma tiene opción de comprarme. Para mi es un punto de llegada", subrayó Mayoral.



El delantero de Parla, que siempre tuvo al francés Karim Benzema como ídolo, se definió como un delantero "que viene con hambre", con muchas ganas de triunfar después de haber estado varios años cogiendo experiencia en la Primera División, con el Levante.



"Puedo hacer goles, jugar bien dentro del área, pero también puedo ayudar fuera del área, puedo hacer mejor a los jugadores que juegan a mi alrededor. Para mí eso es un jugador moderno", afirmó.



También dejó claro que no se siente un sustituto del bosnio Edin Dzeko, líder de la delantera romanista.



"No me considero el reemplazo de Dzeko, él es un delantero y yo otro delantero. Vengo con ganas, con mucha ilusión para hacer grande al Roma, conseguir grandes cosas, ayudar al equipo, igual que Dzeko. Voy a aprender de él, él me va a ayudar", dijo. EFE