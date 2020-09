El presidente del Nápoles, De Laurentiis, positivo por coronavirus

Liga Italiana

Aurelio De Laurentiis, presidente del Nápoles, club de fútbol de la serie A italiana, ha dado positivo por coronavirus después de participar ayer a la asamblea de la Liga en un hotel en Milán, explicó la sociedad en un comunicado.



Según algunas fuentes, De Laurentiis, de 71 años, habría manifestado algunos síntomas de la enfermedad, pero el club no dio información sobre su actual estado de salud.



Durante la reunión de la Liga en la que se dio luz verde a la creación de una sociedad para gestionar los derechos televisivos, no era imprescindible llevar mascarilla porque se respetaron los protocolos anti-Covid y el distanciamiento social, explicó la Liga.



De Laurentiis almorzó con los otros presidentes de clubes de la Serie A y no usó mascarilla mientras hablaba con los periodistas al final de la reunión cuando salió del hotel.



Según la legislación vigente, todos los participantes en el encuentro deberán seguir ahora el protocolo impuesto por haber entrado en contacto con una persona positiva, que prevé una prueba y posible aislamiento en caso de dar positivo.



Mientras, todos los jugadores y personal del club se han sometido a las pruebas hoy, siguiendo las normas establecidas para la realización periódica de tes los martes y jueves. Los resultados se conocerán mañana.



De Laurentiis se reunió con el equipo el pasado viernes después del amistoso con el Teramo y después regresó a la localidad de Capri, donde se encuentra con su esposa, que también ha dado positivo. / EFE