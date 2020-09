Zanetti: No hay negociaciones con Barcelona por Lautaro

Zanetti aseguró que al menos hasta ahora no hay un trato con el Barcelona /Foto cortesía

Liga Italiana

Lunes 7| 5:03 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

En los últimos días han trascendido una serie de rumores en donde se asegura que el traspaso de Lautaro Martínez por el Barcelona es inminente, a lo que Javier Zanetti, histórico jugador del Inter y actual vicepresidente, salió a confirmar que hoy por hoy no existe negociación alguna entre ambos clubes por el delantero.

El ex defensor argentino acabó momentáneamente con los rumores de la salida de Lautaro en una entrevista en el canal de Argentina TyC Sport: “Estoy feliz por el presente de Lautaro, desde que llegó se manejó bien, se dio cuenta al club que llegaba y la verdad es que cuando uno decide comprar a un jugador como él, joven, con gran presente y mejor futuro, cuando ve lo que hace dentro y fuera me pone feliz, hice mucho para que se diera. Más allá de su juventud ya demuestra lo gran delantero que es. En su caso, siendo tan joven y con tanta proyección es normal que otros equipos se fijen, pero el día a día que veo es un Lautaro que quiere seguir en Italia. Hoy no hay ninguna negociación entre Inter y Barcelona”, comentó el ídolo argentino.

“Sé que podemos tener un delantero además para la Selección por muchos años y eso suma también. Lautaro está en un fútbol que para los delanteros es complicado, aprendió a interpretar su rol. Juega bien con Lukaku, con Alexis, se acopla, es un futbolista de equipo y eso tiene mucho valor”, analizó.

Por último, y sobre lo bien que ve al delantero en el Inter, señaló: “Estamos felices con él y sé que él también acá. Él sabe que está en un gran club y que está creciendo muchísimo gracias al entrenador. No fue fácil lo que pasó claro está. Jugamos 18 partidos en dos meses y él estuvo en casi todos, está feliz en el Inter”, cerró.