Champions League: ¡Da la cara! Estas son las palabras de Ronald Araújo tras la eliminación

El Fútbol Club Barcelona es uno de los temas principales en las últimas horas, luego de quedar eliminado en los Cuartos de Final de la UEFA Champions League a manos del París Saint-Germain Football Club, por cuatro goles a uno y en el global seis a cuatro. El gran protagonista de este compromiso, tiene que ver con la figura del defensor uruguayo, Ronald Araujo.

El futbolista de 25 años es de los más criticados en el duelo del pasado martes 16 de abril, tras ocasionar una falta al borde del área que le ocasionó la expulsión inmediata al ser considerado por el árbitro como “último hombre”, en el minuto 29 del primer tiempo.

Esta situación cambió todo el rumbo para los dirigidos por Xavi Hernández, quienes disputaron la mayoría con un hombre menos en el campo, al no contar con la presencia de Araujo en la línea defensiva y dándole más oportunidades a sus rivales de gestionar mejor sus jugadas de ataque.

Ante esta situación, el Charrúa dio la cara y publicó un mensaje en sus redes sociales en donde expresa su dolor y descontento por esta eliminación del torneo más importante e histórico a nivel de clubes. “El fútbol que tantas alegrías me dio, ahora me golpea duro. Agradezco a todos aquellos que están incondicionalmente a mi lado, a mis compañeros que dejaron todo en el campo, y a la hinchada que creyó en este equipo hasta el final", afirmó.

Asimismo, no dejó pasar la oportunidad para dejar en claro que no se va a rendir y espera volver a intentarlo en la próxima edición de 2025. “Siento mucho no darles esta alegría. Lo volveremos a intentar. Força Barça, ara i sempre”, sentenció

Finalmente, varios de sus compañeros de equipo expresaron su apoyo en los comentarios, a pesar de que tendrá que perderse el primer juego de la fase de grupos en la próxima Champions, con la finalidad de cumplir con esta suspensión.