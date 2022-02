Prensa inglesa califica como 'mágica' la actuación de Mbappé

Liga de Campeones

Miércoles 16| 7:37 am





Un partido "mágico" de Kylian Mbappé permite al Paris Saint Germain tomar una "ligera" ventaja en la eliminatoria contra el Real Madrid, según publica la prensa inglesa este miércoles.



"Mbappé pasa la audición del Real Madrid con estilo", dice el periódico The Times, recalcando que el partido fue decidido por un destello del francés y que fue el único jugador no abucheado por la afición del Real Madrid en los prolegómenos del encuentro.



El delantero galo hizo el tanto de la victoria para el PSG en el minuto 94, después de un encuentro dominado por los de Mauricio Pochettino y muy pobre para los blancos, que no inquietaron la meta de Gianluigi Donnaruma.



"Un momento de brillantez de Mbappé noquea al Madrid", apunta el The Telegraph, que subraya cómo el parisino puede haber dado el toque de gracia al que puede ser su equipo la temporada que viene, cuando termine contrato con los franceses.





También apunta que el Madrid actuó como si "el hecho de haber ganado la competición trece veces les diera justificación para hacer lo que quisieran".



Por su parte, la BBC habla de "final dramático", por el tanto en el último minuto de partido, y de "frustración" por el penalti que Thibaut Courtois le sacó a Leo Messi. Además, también señala a Neymar como uno de los motores del cambio y motivo de que se terminara decidiendo el choque para los locales.



Sky Sports incide en que es una "ligera" ventaja para los parisinos y en cómo dominaron durante todo el encuentro, encontrándose una y otra vez con Courtois en la portería.