Courtois: Hemos perdido un balón estúpido y el balón me pasa por debajo

El guardameta Thibaut Courtois declaró tras el compromiso entre PSG y Real Madrid por el encuentro de ida de los octavos de final de la UEFA Champions, duelo que terminó con victoria del equio francés, con un gol de Kylian Mbappé sobre el final: Empezamos bastante bien pero no hemos logrado tener calma, hemos sufrido, no hemos tenido posesión y no hemos podido contragolpear. Hemos perdido un balón estúpido y el balón me pasa por debajo", comentó

Luego de tapar un penal en el segundo tiempo, el portero indicó lo que significa terminar el encuentro así: "Si el portero es el mejor es un poco de mala señal pero un partido así sabes que vas a tener trabajo. He hecho todo para dejar la portería a cero y acabar así es muy duro. Hay que seguir", aseveró.

La jugada del francés terminó marcando un partido de grandes actuaciones y es por eso que el belga lo destacó "A Mbappé le he parado algunas, pero la última acción es su calidad, su clase y por eso es uno de los mejores del mundo", cerró Tibu.