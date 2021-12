El Villarreal avanza a octavos tras sufrir ante el Atalanta

Redacción Meridiano

Este jueves, el Villarreal de Unai Emery selló su boleto para avanzar a los octavos de final de la Champions League al derrotar 2-3 al Atalanta tras un partido sufrido en Bérgamo, Italia. Con el doblete de Arnaut Danjuma y otro tanto de Étienne Capoue, el 'submarino amarillo' sumó los tres puntos y se marcha a casa pensando cuál será su rival en el sorteo del próximo lunes.

En el primer tiempo, el Villarreal marcó el primero del partido a los tres minutos del encuentro. Dani Parejo resolvió para asistir al neerlandés Arnaut Danjuma y este rematara por debajo de las piernas de Juan Musso. Antes de finalizar la primera mitad, el cuadro español anotó el segundo con una jugada entre Moi Goméz y Étienne Capoue, el francés remató al arco y gritó gol.

Con 45 minutos restantes, los de Unai Emery querían sentenciar el partido. Fue otra vez Arnaut Danjuma quien marcó el 0-3 y firmó su doblete de la noche. Sin embargo, el Atalanta no se rindió y dio la cara para buscar remontar el partido. Ruslan Malinovskyi encaminó la remontada en Bérgamo con un zapatazo y Duván Zapata le siguió para colocar el marcador 2-3.

El Villarreal un tanto desesperado y nervioso por los goles del Atalanta logró mantener el resultado hasta que el colegiado finalizó el encuentro en Italia. El día lunes 13 de diciembre será el sorteo para los octavos de final de la Champions League.

