El Barcelona presenta una nueva equipación para la Liga de Campeones

El Barcelona presentó este jueves una nueva equipación, de uso exclusivo para la Liga de Campeones, "inspirada por jóvenes talentos" de la ciudad, según informó el club en un comunicado.



La elástica, explicó el club, "es fruto de una creación artística en la que han sido implicados jóvenes talentos de Barcelona y que hace una reinterpretación creativa de las tradicionales franjas azulgranas".



Las tramas de fondo de la camiseta, que ya está a la venta desde este jueves, evocan a cinco barrios de Barcelona (Poble-sec, Poblenou, Gràcia, Raval y Les Corts) en tonalidades neón.

