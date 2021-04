Guardiola: Queda un duro trabajo por delante

Liga de Campeones

Miércoles 28| 5:33 pm





PARÍS. Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, afirmó que solo han hecho la mitad de la labor y que les queda "un duro trabajo por delante" después de ganar este miércoles por 1-2 al París Saint-Germain en la ida de semifinales de la Liga de Campeones.



"Empezamos muy bien y nos vimos muy presionados después del primer gol. La segunda parte fue excelente en todas las posiciones. Marcamos dos goles, que siempre es bueno, pero queda un duro trabajo por delante", dijo Guardiola en los micrófonos de BT Sport.



"Lo que ocurrió en la primera parte es normal. No quieres perder la pelota, no juegas libre. En los segundos 45 minutos cambiamos la forma de presionar, fuimos más agresivos. No es fácil serlo con Mbappé, Neymar y Di María. En general estoy muy satisfecho con la actuación", añadió.



"Solo hemos hecho la mitad del trabajo. El PSG puede hacer que cualquier cosa ocurra. Este equipo no tiene experiencia en estas rondas, así que tenemos que saber que tenemos que ser nosotros mismos o cualquier cosa puede pasar. Lo único que quiero es que seamos nosotros mismos en la vuelta", apostilló el técnico español. / EFE