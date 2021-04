La Liga de Campeones femenina tendrá VAR desde cuartos de final

Liga de Campeones

La UEFA ha explicado las principales novedades de la Liga de Campeones femenina para la temporada 2021/22, entre las que destaca el reparto de 24 millones de euros tras la centralización de los derechos audiovisuales y de patrocinio o la implementación del VAR desde cuartos de final.



A través de un comunicado, la UEFA ha remarcado que la renovación de la competición de clubes femeninos garantiza "un futuro más sostenible" para la disciplina.



"El nuevo modelo, introducido para la temporada 2021/22 y aprobado por el Comité Ejecutivo de la UEFA la semana pasada, hará que la mayor competición de clubes femeninos del mundo redistribuya 24 millones de euros al fútbol femenino de toda Europa, más de cuatro veces mayor que la cifra actual", ha subrayado.



Este significativo aumento, apunta el órgano rector del fútbol europeo, "es el resultado del rediseño de la 'Women's Champions League' por parte de la UEFA, que incluye la centralización de los derechos de patrocinio y de los medios con derechos a partir de la fase de grupos".



"Además de los ingresos generados por esta decisión, el nuevo modelo de distribución financiera también contará con la primera subvención cruzada de las competiciones de clubes masculinos de la UEFA para apoyar el fútbol femenino y la inversión de la UEFA", ha apuntado.



El organismo rector del fútbol europeo también se ha comprometido a redistribuir el 23 por ciento del total de 24 millones de euros disponibles a través de pagos de solidaridad a los clubes no participantes en cada una de las principales ligas nacionales europeas representadas en la competición. Estos pagos deben reinvertirse en el desarrollo del fútbol femenino de clubes.



"El anuncio de hoy representa un paso de gigante para el fútbol. El nuevo modelo de distribución financiera de la competición reforzará todo el fútbol femenino profesional en toda Europa", ha afirmado el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.



"También es un ejemplo perfecto de cómo el modelo deportivo europeo es fundamental para el desarrollo del fútbol a largo plazo. El desarrollo del fútbol femenino no debe estar impulsado por el beneficio a corto plazo, sino por una visión a largo plazo", ha considerado.



Por su parte, la responsable de fútbol femenino de la UEFA, Nadine Kessler, ha destacado que "cada uno de estos cambios está impulsado por una visión unida y garantiza que todos nos movemos en la misma dirección: ¡hacia adelante!".



"Estamos entusiasmados por ofrecer la nueva 'UEFA Women's Champions League' al mundo, por acercar a los aficionados al fútbol a las mejores jugadoras y a los mejores equipos en la mejor competición de clubes femeninos del mundo", ha agregado la exfutbolista.



Los equipos que jueguen en la nueva fase de grupos recibirán un mínimo de 400.000 euros, al menos cinco veces más que las cantidades que se pagan a los equipos que alcanzan la fase equivalente -los octavos de final- en la competición actual.



El ganador podría ganar hasta 1,4 millones de euros en premios, dependiendo de sus resultados a lo largo de la competición.



Los pagos de solidaridad distribuidos a los clubes no participantes, por su parte, se calcularán en función de los clubes con mejores resultados que representen a sus respectivas ligas nacionales en la Liga de Campeones.



"Cuanto más progrese un club, mayores serán los pagos de solidaridad asignados a los clubes que compiten en su liga nacional", ha puntualizado la UEFA.



La nueva normativa, además, protegerá el bienestar de las jugadoras que sean madres.



Desde el comienzo de la próxima temporada, los clubes participantes tendrán la flexibilidad de modificar sus listas de convocatorias en cualquier momento de la temporada para sustituir temporalmente a las jugadoras, ya sea porque están embarazadas, o porque se marchan o vuelven de su permiso de maternidad.



El desarrollo de las jugadoras jóvenes con talento también será fundamental en el reglamento de la competición.



La introducción de una lista B permitirá a los clubes complementar las listas de la plantilla con la inclusión de jugadoras jóvenes que cumplan criterios específicos. Además, a partir de la temporada 2022/23, la UEFA planea introducir una regla de "jugadora formada localmente" para fomentar el crecimiento de las talentos europeas de la cantera.



Entre las novedades anunciadas también destaca la implementación del Árbitro Asistente de Vídeo (VAR), que hasta ahora sólo se utilizaba en la final, en todos los partidos de la fase de eliminatorias.



La UEFA también ha anunciado que el 16 de mayo revelará "una nueva marca y el primer himno oficial que reflejará el brillante futuro de la competición". EFE