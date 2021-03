Juventus, cristianodependiente en las eliminatorias de Liga de Campeones

Liga de Campeones

Desde que en el verano de 2018 el Juventus cerró con el Real Madrid su fichaje, el portugués Cristiano Ronaldo ha sido el único jugador juventino capaz de marcar en la fase de eliminación directa de la Liga de Campeones de los cursos 2018-2019 y 2019-2020, con siete goles en seis partidos que, sin embargo, no fueron suficientes para evitar a su equipo unas tempraneras eliminaciones en cuartos de final y en octavos.



Cristiano, cinco veces campeón de Europa y máximo goleador de la historia de la competición (135 goles), justificó en Turín su fama de "rey" del torneo, pero el Juventus pagó hasta este momento la falta de apoyo goleador a su líder.



Una dinámica que dio unas señales de cambio este curso, cuando Federico Chiesa anotó el gol del 1-2 en la ida de los octavos de final contra el Oporto.



Este martes en el Juventus Stadium, el equipo de Andrea Pirlo se encomendará al liderazgo de CR7 para buscar la remontada frente al cuadro portugués, con Chiesa y el español Álvaro Morata como principales armas añadidas para prolongar su camino europeo.



Y es que, en las eliminatorias completadas por el Juventus hasta el año pasado, Cristiano fue el único en aparecer como goleador.



En la temporada 2018-2019 el Juventus perdió 0-2 en el Wanda Metropolitano contra el Atlético Madrid con dianas de los uruguayos Diego Godín y José María Giménez, pero todo cambió en Turín ante un triplete espectacular de CR7.



El luso, que había ganado las anteriores tres ediciones consecutivas del torneo con el Real Madrid del francés Zinedine Zidane, anotó dos golazos de cabeza y culminó la remontada al marcar el definitivo 3-0 desde el punto de penalti.



Una nueva noche de omnipotencia futbolística para un jugador que triunfó en esta competición por primera vez cuando tenía 23 años y jugaba en el Manchester United, con golazo de cabeza añadido en la final de Moscú contra el Chelsea, y que se la llevó cuatro veces con la camiseta blanca, dos de ellas en final contra el Atlético.



En los cuartos de final el Juventus se enfrentó al Ajax y Cristiano dejó su marca tanto en la ida como en la vuelta. Marcó el 1-1 en Amsterdam a centro de su compatriota Joao Cancelo y anotó el momentáneo 1-0 en la vuelta, pero su equipo se derritió ante la remontada holandesa. El duelo acabó 1-2 y el Ajax avanzó a las semifinales, que perdió contra el Tottenham en el último suspiro.



El año pasado la historia no cambió. Cristiano fue el único goleador juventino en la eliminatoria de octavos de final contra el Lyon de Rudi García.



El cuadro turinés cayó 0-1 en Lyon y, en la vuelta, Cristiano rozó una nueva épica remontada con un doblete. El partido acabó 2-1 para el Juventus, pero el cuadro francés avanzó gracias al gol marcado fuera de casa.



En total, CR7 marcó siete dianas en seis partidos, sin lograr llevar a su equipo más allá de los cuartos de final, pese a salir en todas esas eliminatorias con el pronóstico a favor.



Este año la dirección deportiva del Juventus le puso al lado a un delantero como Morata, con el que ya triunfó en su etapa en el Real Madrid y con el que forma una pareja completa.



"Cuando juegas con el mejor delantero de la historia del fútbol (Cristiano) debes pensar en darle balones antes que en marcar. Cuando él no estaba uno pensaba más en rematar, pero él es un robot, hay que darle el balón porque marca siempre", reconoció Morata el pasado sábado al comentar el hecho de que está dando muchas asistencias esta campaña.



Este curso, Morata es el mejor artillero del Juventus en la "Champions", con seis goles marcados en la fase de grupos. Podría ser un aliado determinante de Cristiano para alimentar la ambición del equipo turinés de ser protagonista en esta Copa de Europa.

