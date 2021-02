VIDEO: Sale a la luz pellizco de Suárez a Rudiger

Liga de Campeones

Miércoles 24| 11:12 am





Daniel Abreu | @dandjabreu

El Atlético de Madrid no tuvo su mejor noche frente al Chelsea al no tirar entre los palos del guardameta Mendy en todo el partido con un Luis Suárez completamente desdibujado.

Sin embargo, el uruguayo se las ingenió para ser noticia en los medios ingleses, quienes lo acusar de haber pellizcado al defensa central Antonio Rudiger al disputar una pelota que terminó de irse por la línea de fondo, provocando un encaro entre ambos jugadores. A pesar de los duros roses durante la discusión, donde hubo un agarrón de cuello del alemán al que respondió Suárez con un empujón, el árbitro decidió no amonestar a ninguno de los dos.

Medios españoles defienden al delantero con la excusa de que se iba cayendo en la carrera y por inercia tuvo que agarrarse de la pierna del defensor.

Ex jugadores como Joe Cole, quién una vez defendió los colores 'blues', comentaron con irónia esta acción del uruguayo. "Cuando estás regañando a tus hijos y pasas de morder a pellizcar, lo estás haciendo bien" ironizó el inglés, recordando el mordisco a Chiellini en el Mundial de Brasil. Rio Ferdinad también se pronunció: "El árbitro nunca va a ver eso, los está mirando a la cara, pero el daño real está hecho.



Suárez ya había tenido anteriores contronazos con el alemán cuando él jugaba con el Barcelona y Rudiger en la Roma y Chelsea.

El centrocampista croata del Sevilla Ivan Rakitic se unirá a la Fundación para la Infancia de la UEFA como su primer embajador oficial, papel desde el que promoverá las iniciativas de esta para ayudar a mejorar la vida de los niños en todo el mundo.







"Formar parte de la familia de la Fundación UEFA me llena de orgullo. Estoy muy contento por ello y me da mucha responsabilidad demostrar a todo el mundo que junto a la Fundación todos los jugadores podemos lograr mucho y sobre todo, ayudar a los niños de todo el mundo a sonreír con alegría", afirmó tras el anuncio de la UEFA este miércoles.







Rakitic, que por su condición de padre de dos niñas dijo entender "lo importante que es ver esa sonrisa en la cara de los niños", habló de su entrega en esta nueva función y de su ilusión para desempeñarla desde ahora y tras su retirada.







"Espero que me queden muchos años buenos sobre el terreno de juego, pero, por supuesto, una vez que me retire, estoy convencido de que tendré más tiempo y más oportunidades para viajar y estar disponible y mi ilusión no hará más que aumentar", añadió el jugador, que el pasado septiembre comunicó su retirada de la selección croata.







El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, que también preside el consejo de la Fundación para la Infancia, elogió el compromiso de Rakitic, "uno de los mejores centrocampistas de su generación" y "una persona que quiere marcar una diferencia tangible fuera del terreno de juego para mejorar la vida de los demás", según sus palabras.







"Me ha impresionado mucho el compromiso y el deseo de Iván de ayudar a los niños de todo el mundo, y estamos deseando trabajar estrechamente con él para lograr estos objetivos. La puerta está siempre abierta para que los jugadores, tanto del pasado como del presente, sigan el ejemplo de Ivan y se unan a la Fundación de la UEFA en un papel de embajador", afirmó. EFE