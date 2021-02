Tuchel tiende la mano a Kepa

Liga de Campeones

Fue una sorpresa que Thomas Tuchel diera el puesto de titular a Kepa Arrizabalaga este lunes contra el Newcastle United. Su primer partido en Premier League desde octubre, que confirmaba que bajo el mando del alemán las cosas han cambiado.



Al menos en cuanto a oportunidades, porque Tuchel se apresuró a confirmar en rueda de prensa, tras la victoria por 2-0 ante el Newcastle United, que el número uno del equipo sigue siendo Edouard Mendy.



Pero el técnico germano, a diferencia de Frank Lampard, confía en Kepa. Le puso por las nubes la semana pasada antes del partido contra el Barnsley en FA Cup.



"Veo que es un buen chico, con una gran personalidad, trabajador y con mucha calidad. Así que es bueno para él que tenga un reinicio. Un nuevo comienzo", dijo el alemán, que contra todo pronóstico y después de dejar la meta a cero contra el Barnslye le puso de titular contra el Newcastle.



"Lo hizo bien en la copa, así que hemos decidido darle otro partido para que siga cogiendo ritmo y confianza", apuntó Tuchel antes de medirse al Newcastle.



Y es que Kepa había caído al ostracismo con Lampard. El técnico inglés creó una grieta con la directiva al dejar al meta de los 80 millones en el banquillo, dando la titularidad en muchas ocasiones a Willy Caballero.



Después de un 3-3 contra el Southampton en octubre, cuando Kepa cometió un error gravísimo, Lampard decidió no convocarle en los siguientes tres encuentros. Fue la sentencia para el español, que con la Eurocopa como objetivo, vio cómo no volvería a disfrutar de un solo minuto en la liga.



Hasta que llegó Tuchel. El alemán está concienciado en remendar todos los errores de su predecesor y después de poner una defensa de cinco y volver a dar minutos a César Azpilicueta y Marcos Alonso, ha recuperado para la causa a Kepa.



No implica esto que vaya a ser ya titular siempre, pero Tuchel ha tenido en cuenta sus dos porterías a cero seguidas y su trabajo en los entrenamientos para saber que en el de Ondarroa hay portero para tiempo.



"Edou sigue siendo el número uno. Era algo que ya estaba decidido antes del partido. Estoy contento por Kepa por haber dejado la puerta a cero y por haber ganado confianza", apuntó Tuchel.



Pero la puerta ya está abierta y, con la Eurocopa a cuatro meses de distancia, Kepa amenaza con dar mucha guerra en la portería de Stamford Bridge. De momento, el primer aviso ya está dado.

