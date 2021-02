El Real Madrid sobrevive sin Ramos

Liga de Campeones

Madrid. El liderazgo de Raphael Varane, el crecimiento de Nacho Fernández tras superar la COVID-19 y la continuidad en el rendimiento de Ferland Mendy han permitido al Real Madrid recuperar la seguridad defensiva que le impulsó a la conquista de la última Liga y sobrevivir a la ausencia de su capitán y referente, Sergio Ramos.



Era el momento de dar un paso al frente en el Real Madrid. La plaga de bajas que se ceba con la defensa y el hueco que deja el líder en la zaga exigía buen rendimiento a los jugadores que estaban sanos. Un solo disparo concedido a los rivales en los dos últimos partidos, ante Getafe y Valencia, es un dato demoledor desde el que nace la mejoría madridista. Tres victorias consecutivas dan los puntos y la tranquilidad que necesitaba el equipo blanco.



La reconstrucción la ha realizado Zidane con la ausencia de un futbolista intocable como Ramos. Ya son trece de 31 (un 42%), los encuentros del Real Madrid sin su capitán. Sin el capitán naufragó en los dos partidos de Liga de Campeones ante el Shakhtar, fue eliminado de la Copa del Rey por un Segunda B como el Alcoyano y perdió en el Alfredo di Stéfano ante rivales de otras batallas como Alavés y Levante.



Ramos se perdió cinco partidos por una rotura en el bíceps femoral derecho, no jugó el primer partido de 2021 por problemas estomacales ante el Celta y ya lleva siete encuentros fuera del equipo por su lesión de menisco, con el tratamiento conservador inicial y la posterior operación. Con él sobre el césped, también llegaron derrotas dolorosas. Ante el Cádiz y el Athletic como local en Liga o la goleada encajada en Mestalla.



La realidad es que Zidane ha pasado de no poder contar con su referente en solo dos partidos la pasada Liga, por una lesión de tobillo, a tener que buscar soluciones en casi la mitad de encuentros de la presente campaña, la que más partidos va a dejar fuera a Ramos por lesión. Sin encontrar respuesta en el brasileño Militao, el técnico ha acabado recurriendo al de siempre, a Nacho.



OBJETIVO, EL DERBI



Operado el 6 de febrero, el objetivo de Ramos es rebajar las seis semanas que le dijeron que debía estar de baja tras salir del quirófano. Su reto es estar en plenitud para reaparecer en un día clave para intentar resucitar en LaLiga Santander, el derbi madrileño del Wanda Metropolitano el 7 de marzo. Hasta entonces se perderá tres encuentros más, frente al Real Valladolid y la Real Sociedad, más la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones en Italia ante el Atalanta.



Zidane ya sabe que para esa cita marcada en rojo en el calendario tampoco podrá disponer de Dani Carvajal tras su recaída y la detección de una lesión muscular de mayor gravedad. Dos integrantes de su equipo de gala se caen. Nacho y Lucas Vázquez aparecen como soluciones de urgencias a una zaga que ha perdido a la mitad de sus integrantes. Junto a Ramos y Carvajal, en la enfermería blanca están Álvaro Odriozola, Militao y Marcelo. Ninguno de ellos con opciones de regresar a corto plazo para el siguiente encuentro.



ESPERANZAS CON VALVERDE Y HAZARD



Lo ocurrido con Carvajal es una lección para Zidane, que siempre asegura que el momento en el que recurre a un jugador es porque se encuentra en plenitud de condiciones. Duró 25 minutos en el campo ante el Valencia. Algo falló para ampliar a 40 las lesiones sufridas por jugadores madridistas esta temporada.



"Las lesiones no son mala suerte", llegó a confesar el técnico francés antes de medirse al Valencia con ocho de sus jugadores lesionados. "No puedo explicar tantas", dijo cabizbajo tras lo ocurrido con su lateral derecho.



En defensa sabe que tendrá que adaptarse a la situación actual, con la opción de modificar el sistema como hizo ante el Getafe apostando por tres centrales, Zinedine tiene esperanzas con los jugadores lesionados de medio campo hacia adelante. Durante la semana se espera el regreso del uruguayo Fede Valverde, del belga Eden Hazard y el brasileño Rodrygo a la dinámica de grupo. Tienen pocas opciones de reaparecer el sábado en Valladolid, pero muchas de ser refuerzos para el partido trascendental ante el Atalanta. EFE