Paredes: Jugar contra Messi te da una mayor responsabilidad

París. El centrocampista argentino del París Saint-Germain (PSG) Leandro Paredes reconoció este lunes que tener enfrente a un rival como su compatriota Lionel Messi obliga a unas mayores responsabilidades defensivas en su puesto.



"Tener la presencia de Messi en el lado contrario cambia mucho el tema de responsabilidades al pensar defensivamente. Pero es algo que uno lo tiene interiorizado, hay que hacer lo posible para tener la posesión de balón y que no puedan meternos en dificultad", aseguró en rueda de prensa previa al duelo de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona.



Paredes no quiso hablar de la posible llegada de Messi al PSG la próxima temporada: "Ya se ha hablado mucho de eso, ahora hay que pensar en el partido de mañana".



El argentino tampoco quiso referirse al 6-1 que logró el Barça en 2017 contra el PSG: "Solo recuerdo el resultado, poco más, pero lo más importante es el partido de mañana, estamos pensando solo eso".



Paredes reconoció que la llegada a principios de año al banquillo de su compatriota Mauricio Pochettino en sustitución del alemán Thomas Tuchel le ha hecho ganar confianza.



"Me siento bien, con mucha confianza desde que llegó Mauricio, me dio la confianza que buscaba. Voy a tratar de seguir pagando esa confianza dentro del campo", señaló.



El centrocampista reconoció que las ausencias de Neymar y Ángel di María "son importantes", pero afirmó que el PSG tiene "una plantilla muy amplia con jugadores muy buenos que lo harán lo mejor posible".



Paredes señaló que la eliminatoria no tiene un favorito claro, que ganará "quien haga mejor las cosas y cometa menos errores" y que el Barcelona "siempre es un rival peligroso".



"Cuando nos tocó el Barcelona sabíamos que sería difícil teniendo enfrente a un club con tanta historia. Pero nos centramos en nosotros, en prepararnos para hacerlo lo mejor posible", indicó. EFE