Pochettino: "El pasado no se puede borrar, pero hay que construir algo mejor"

Liga de Campeones

Lunes 15| 1:53 pm





El entrenador del París Saint-Germain, el argentino Mauricio Pochettino, reconoció que el duelo de Liga de Campeones de este martes contra el Barcelona es "especial" por los antecedentes que comporta y, aunque aseguró que "el pasado no se puede borrar", dijo que trabajan "para construir algo mejor".



"Personalmente estoy muy tranquilo y limpio, la historia es la historia, pero ahora es una realidad diferente, con un grupo diferente. El pasado no se puede borrar, pero tenemos que construir un futuro mejor", afirmó el técnico en la rueda de prensa previa al duelo.



Será la tercera vez que los caminos del PSG y el Barcelona se crucen en la Liga de Campeones en los últimos años, siempre con triunfo azulgrana y con especial atención a la remontada 6-1 del Camp Nou en 2017.



Pochettino, que regresa a Barcelona, ciudad donde dio sus primeros pasos en Europa como jugador y como entrenador, en el Espanyol, consideró "importantes" las ausencias de Neymar y de Ángel di María en su equipo, pero se mostró convencido de que quienes les suplan en el campo harán un buen trabajo.



"Está claro que ausencias como la de Neymar o Di María son importantes, pero tenemos un grupo deseoso y excitado por jugar este partido. El que salga hará su papel de la mejor manera posible, para ganar, que es el objetivo que tenemos", comentó.



El técnico argentino confesó que la Liga de Campeones provoca una "obsesión" en el PSG, que él notó desde que hace 40 días firmó como entrenador en sustitución del alemán Thomas Tuchel, pero precisó que es "una obsesión positiva, entendida como una pasión desmedida".



Agregó que pese a las bajas su equipo está "listo para competir", aunque no quiso dar ninguna pista sobre el once que saltará al césped del Camp Nou.



Sobre la posible presencia del italiano Marco Verratti, ausente desde el pasado día 7 por problemas físicos, señaló que tomarán la decisión en el último momento.



Pochettino reconoció que el Barcelona al que se enfrentarán este martes es diferente al de hace unos meses, cuando les emparejó el sorteo y el nivel de juego de los azulgranas daba todo el favoritismo al conjunto francés.



"Todo entrenador necesita tiempo para implementar su proyecto. Koeman ha tenido ocho meses y el equipo ha ido en constante evolución, más allá de los problemas que ha tenido, como todos, de COVID, lesiones e incertidumbres (...) El equipo está más sólido. No me sorprende que el Barcelona atreviese un buen momento", indicó.



El preparador argentino, que expresó su admiración por Koeman, "antes como jugador y ahora como técnico", aseguró que tanto Barça como PSG aspiran a ganar la Liga de Campeones, pero que su labor va más allá, ya que quiere dotar de una identidad al juego del equipo francés. / EFE