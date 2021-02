Koeman: No veo que haya otros equipos mucho mejores que el Barça

Liga de Campeones

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, reivindicó la temporada que está haciendo el conjunto azulgrana y dejó claro, en la víspera de la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el PSG, que su ambición de llegar lejos en esta competición sigue intacta.



"No veo que haya otros equipos mucho mejores que el Barça. Tenemos un gran equipo que está jugando a un nivel muy alto, todavía tenemos jugadores fantásticos y podemos ganar a cualquiera", manifestó en rueda de prensa.



Koeman se refirió a las bajas de ambos conjuntos y negó sentirse aliviado porque el exazulgrana Neymar da Silva, lesionado, finalmente no estará mañana en el Camp Nou.



"Para ver el mejor partido posible, siempre hay que tener a los mejores en el terreno de juego. Nunca se sabe cómo será la reacción de un equipo al que le falta un jugador como Neymar. Los dos equipos tienen bajas importantes y ojalá en un par de semanas todos puedan estar para saber quién es el mejor", apuntó.



El preparador neerlandés tampoco cree que este partido de ida se resuma en un duelo Messi-Mbappé, aunque no negó la ascendencia de ambos en sus respectivos equipos: "De un lado juega Messi, el mejor jugador del mundo y al que necesitamos en su mejor forma para ganar la eliminatoria, y casi lo mismo le pasa al PSG con Mbappé, que es un jugador rapidísimo que puede complicarnos mucho las cosas", opinó.



Por otra parte, aseguró que no es partidario "de hacer un marcaje individual a un jugador" como Mbappé y alertó de la importancia de ser un equipo sólido que apenas cometa errores.



"Cuando tengamos el balón, debemos estar bien organizados para cuando lo perdamos. Será un aspecto determinante para el partido de mañana", indicó Koeman, quien también apunto como claves "controlar la velocidad de Mbappé arriba" y "mantener la portería a cero" pensando en el partido de vuelta.



El técnico del conjunto azulgrana no quiso entrar a valorar que desde París se haya intentado ligar, durante las últimas semanas, el futuro de Leo Messi al PSG.



"No sé si ha sido la intención desde allí de hablar mucho sobre Messi. Mi tema es preparar el equipo y los jugadores para un partido importante. Messi es jugador del Barça y tengo muchísimas esperanzas de que siga siendo jugador del Barça", subrayó.



Y tras confirmar que Ronald Arujo "no llega" al partido de mañana y que Gerad Piqué "lleva cuatro o cinco días entrenando con el grupo" y tiene "buenas sensaciones" sobre sus opciones de entrar en la convocatoria, reivindicó el nivel defensivo del equipo pese a las bajas.



"Los defensas han hecho muy buenos partidos. Han tenido sus errores, que es parte del fútbol, pero no tengo ninguna duda de que nuestros chicos sabrán defender a un equipo fuerte como el PSG. Será un partido táctico donde pensaremos dónde podemos dominar y qué necesitamos en defensa para parar su calidad arriba", resumió. EFE