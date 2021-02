Di María no jugará contra el Barcelona en Liga de Campeones

Liga de Campeones

Martes 9| 2:40 pm





El argentino Ángel di María, del Paris St. Germain, no podrá jugar el partido de ida de octavos de final de la Liga de Campeones contra el Barcelona del próximo martes 16 a causa de la lesión que sufrió el pasado fin de semana, indicó su técnico, Mauricio Pochettino.



"En una semana el club comunicará los pasos a seguir con Ángel, eso indica que no podrá estar contra el Barcelona", señaló el entrenador argentino en la rueda de prensa previa al duelo de Copa de Francia que jugarán este miércoles contra el Caen.



El exjugador del Real Madrid abandonó el césped del estadio Velódromo de Marsella el pasado domingo con un problema en la pierna derecha. Sufre una lesión en el femoral derecho, indicó el club.



Se trata de una gran pérdida para el club de la capital francesa y para Pochettino, que había convertido a su compatriota en uno de sus jugadores favoritos desde su aterrizaje en París a principios de año.



El jugador fue sometido a diversas pruebas que parecen haber demostrado que no estará recuperado para la crucial visita al Camp Nou.



Pochettino consideró importante la baja, pero señaló que la plantilla del PSG tiene elementos para sustituirle.



"No tenemos por qué variar la idea principal de juego. Está claro que Ángel ha jugado mucho y es importante para nosotros, pero tenemos una plantilla larga, tenemos futbolistas que pueden rendir y ganar partidos. Ese es el objetivo", afirmó.



El PSG tiene por delante dos partidos antes de medirse al Barcelona, el de Copa contra el Caen y el de liga el próximo sábado frente al Niza en el Parque de los Príncipes.



Pero Pochettino negó que vaya a utilizar esos dos duelos para preparar la confrontación contra el Barcelona.



"No tomamos los partidos de competición para hacer ensayos. Mañana competiremos de la mejor manera posible para ganar y luego pensaremos en el partido de liga", indicó.



El zurdo de Rosario, que el próximo domingo cumplirá 33 años, atravesaba un gran momento de forma en las últimas semanas.



Pochettino sí pudo recuperar al también argentino Mauro Icardi, que parece haber superado una lesión, por lo que podrá jugar en punta junto al brasileño Neymar y al francés Kylian Mbappé.



El puesto de Di María en la zona de creación de juego podría ser ocupado por el italiano Marco Verratti. EFE