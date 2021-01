Tuchel pone la mira en el Atlético de Madrid

Liga de Campeones

El alemán Thomas Tuchel dio este jueves su primera rueda de prensa como entrenador del Chelsea y puso el punto de mira en la Liga de Campeones, donde jugará en octavos de final contra el Atlético de Madrid.



"El club lo ha dejado muy claro, el Chelsea se basa en los resultados", explicó el técnico germano, que sustituyó esta semana en el cargo a Frank Lampard.



"Soy realista y sé que el AND del club es ganar. Estoy aquí para luchar por cada trofeo por el que juguemos. Este año es la Champions League y la FA Cup, porque la Premier League creo que no es posible", añadió Tuchel.



El técnico germano ya dirigió al Chelsea este miércoles en el empate a cero ante el Wolverhampton Wanderers.



"Estoy muy contento con lo que he visto hasta el momento", apuntó al ser preguntado sobre nuevos fichajes.



"N'Golo Kanté ha vuelto hoy así que tenemos 22 jugadores más el portero".



Sobre su deseo de llegar al Chelsea, Tuchel lo calificó como la "oportunidad para firmar por uno de los clubes más grandes del mundo en una de las ligas más competitivas".



"No podíamos permitirnos perder esta oportunidad. Fue una elección muy sencilla". / EFE