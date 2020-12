Angeliño lidera victoria y clasificación del Lepzig

Liga de Campeones

Martes 8| 7:14 pm





Berlín. El lateral español Angeliño lideró hoy, con un gol y dos asistencias, la victoria del RB Leipzig por 3-2 ante del Manchester United que le da al equipo alemán la clasificación a octavos de final de la Liga de Campeones.



El entrenador del Leipzig, Julian Nagelsmann, apostó por una defensa de tres centrales lo que le daba mayores libertades ofensivas a los dos laterales, Amadou Haidara y Angeliño y eso fue algo que dio sus frutos muy pronto.



En el minuto 2 Angeliño abrió el marcador, al definir de zurda dentro del área tras recibir un pase cruzado de Marcel Sabitzer desde la banda derecha.



Era la primera jugada ofensiva del partido y, a la vez, un anuncio de lo que marcaría el primer cuarto de hora. El Manchester United no supo que hacer con el jugador español que una y otra vez llegaba relativamente libre al centro o al remate.



En el minuto 7, esta vez a pase de Dani Olmo, Angeliño llegó una vez al remate pero su disparo resultó demasiado débil y no fue ningún problema para David de Gea.



En el 13 llegó el segundo gol, marcado por Haidara. La jugada la inició el propio Haidara en la banda derecha. Luego el balón, con escala en Sabitzer cerca de la media luna, llegó a Angeliño, de quien otra vez la defensa del ManU pareció haberse olvidado y cuyo centro al segundo poste aprovechó Haidara para marcar de primera.



El tercero estuvo cerca, en el minuto 16, cuando Emile Forsberg remató desviado, otra vez a centro de Angeliño.



ManU tardó en entrar al partido. En la parte ofensiva, lo único digno de mencionar fue una aproximación al área de Greenwood en el minuto 9, tras una pérdida de balón del Leipzig en el centro del campo.



Solo pasada la media hora de juego, y después de que el VAR anulase por fuera de juego lo que hubiera sido el tercer gol del Leipzig marcado por Willy Orban. ManU empezó a causarle algunos problemas al Leipzig y aunque sin llegar a generar ocasiones claras de gol antes del descanso, si empezó a mandar en el campo



Al Leipzig empezó a costarle salir de su propia mitad. se replegó y por momentos embotellado en su propia área.



En la segunda parte las llegadas empezaron a ser más claras. En el 64 Rashdorf remató desviado dentro del área. En el 66 el meta Peter Gulacsi desvió a saque de esquina un remate desde fuera del área de Bruno Fernandes que dos minutos después estrelló un lanzamiento de falta contra el larguero.



Sin embargo, cuando todo apuntaba a que llegaría el gol del descuento del Manu el Leipzig hizo el tercero. Lo marcó Justin Kluviert, con un remate desde el borde del área pequeña aprovechando un centro de Angeliño y una titubeo en la salida de De Gea.



Sin embargo, el ManU siguió insistiendo y volvió a meterse en el partido primero con un gol de penalti de Bruno Fernandes en el 80 y luego con un gol de cabeza de Paul Pogba en el 83.



Al final, el ManU no le alcanzó para el tercero que sin embargo estuvo cerca cuando ya en el descuento Mukiele estuvo a punto de marcar en propia puerta.



Ficha técnica:



3 - RB Leipzig: Gulacsi; Mukiele, Konate, Orban; Haidara, Haidara, Kampl (Adams, 75), Sabitzer, Angeliño (Halstenberg, 87); Dani Olmo (Kluivert, 56), Nkunku; y Forsberg (Poulsen, 56).



2 - Manchester: De Gea; Wan-Bissaka (Fosu-Mensha, 77), Lindelöf (Tuanzebe, 78), Maguire, Shaw (Williams, 61); Mc Tominay, Matic (Pogba, 61); Greenwodd, Bruno Fernandes, Alex Telles (Van der Beek, 46); y Rashford.



Goles: 1-0 (min 2, Angeliño), 2-0 (min 13, Haidara), 3-0 (min 69, Kluivert), 3-1 (min 80, Bruno Fernandes de penalti), 3-2 (min 83, Pogba)



Árbitro: Antonio Mateu Lahoz (España) amonestó a Bruno Fernandes, Mukiele, Sabitzer, Shaw, Kluivert, Maguire, Williams, Lindelöf, Adams



Incidencias: partido de la fase de grupos de la Liga de Campeones disputado en la Red Bull Arena de Leipzig. EFE