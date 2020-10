PREVIA: El PSG de Neymar y Mbappé comienza con un duro desafío contra el Manchester United

Liga de Campeones

El PSG comienza de nuevo su camino en búsqueda de su primera Champions frente al histórico Manchester United que no se la pondrá fácil y tiene todas las cartas que los puede hacer tropezar.

Los parisinos se sienten favoritos con su plantilla llena de estrellas de talla mundial como el caso de Neymar, Mbappé, Di María, Marquinhos, Keylor Navas, entre otros, y luego de estar tan cerca de llevarse la pasada edición en donde perdieron la final contra el Bayern Múnich.

Luego de un comienzo atropellado en esta temporada de La Ligue 1 con dos derrotas consecutivas y varios casos de Covid-19 dentro de su plantel, lograron recuperarse y vuelven a estar en la parte alta de la tabla solo superados por el Lille que tienen dos puntos más. Vienen de golear al Nimes Olympique 4-0 con dos tantos de Mbappé.

Por su parte, los diablos rojos, con la reciente incorporación de Cavani sin debutar todavía, buscarán complicarle las cosas al París. Su inicio en la Premier League no ha sido el esperado en el que solo ha acumulado 6 puntos que lo colocan en la posición número 15 con un partido menos. Vienen de golear en los últimos minutos al Newcastle United por 4-1.

Cavani salió del conjunto francés en junio que acabó su contrato como máximo goleador histórico del club con 200 tantos y se mantuvo sin equipo por más de tres meses hasta terminar en las filas del Manchester United el 5 de octubre. Sin embargo, no podrá medirse contra su ex equipo, ya que no viajo en la convocatoria debido a que el técnico Ole Gunnar Solskjaer señala que el uruguayo todavía necesitaba seguir entrenando para esta en sintonía con sus compañeros.

El PSG comparte Grupo H con el Manchester United, RB Leipzig e Istanbul BB.

CONVOCADOS:

PSG: Navas, Rico, Letellier, Bakker, Kurzawa, Marquinhos, Florenzi, Dagba, Diallo, Kimpembe, Pembélé, Pereira, Gueye, Herrera, Draxler, Rafinha, Ruiz, Fadiga, Sarabia, Mbappé, Kean, Neymar Jr, Di María.

Mancester United: David De Gea, Henderson, Wan-Bissaka, Fosu-Mensah, Tuanzebe, Lindelof, Shaw, Telles, Williams, Pogba, McTominay, Bruno Fernandez, fred, Matic, Van de Beek, James, Mata, Rashford, Martial, Ighalo, Pellistri.