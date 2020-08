Así llegan Lyon y Bayern Munich a la semifinal de la UCL

Liga de Campeones

Miércoles 19| 2:05 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

Olympique Lyon y Bayern Munich se enfrentan a partido único en el estadio José Alvalade para definir al segundo gran finalista de la Champions League 2019/20, que enfrentará al ya clasificado PSG por la obtención de una nueva orejona.

Lyon y Bayern se enfrentarán en competición europea por novena ocasión, los alemanes ganaron cuatro de esos encuentros, mientras que los franceses solo ganaron dos y ambos empataron en un par de ocasiones. El último encuentro entre ambos fue en las semifinales de la temporada 2009/10 donde los bávaros golearon en el global 4-0.

El equipo alemán parte como favorito en la previa luego de golear al Barcelona 8-2 en un marcador histórico para la competición, pero enfrentará a un conjunto que sabe lo que es vencer al favorito luego de eliminar a la Juventus y al Manchester City, en una de las mejores actuaciones del conjunto francés en la competición.

El vencedor de este duelo se medirá por la corona de la Champions League 2020 ante el poderoso PSG, comandado por Neymar, Di María y Mbappé, y quien dio cátedra al Leipzig de Alemania 3-0.

Lyon llega al duelo de semifinal luego de ganar 4 juegos (vs Leipzig 0-2, vs Benfica 3-1, vs Juventus 1-0 y vs Manchester City 1-3), empatar 2 (vs Zenit 1-1 y vs Leipzig) y perder en 3 ocasiones (vs Benfica 2-1, vs Zenit 2-0 y vs Juventus 2-1). El conjunto francés registra 14 goles a favor y 11 en contra.

Bayern llega al gran duelo en condición de invicto, ganando los 9 encuentros que disputó (vs Estrella Roja 3-0, vs Tottenham 2-7, vs Olympiacos 2-3, vs Olympiacos 2-0, vs Estrella Roja 0-6, vs Tottenham 3-1, vs Chelsea 0-3, vs Chelsea 4-1 y vs Barcelona 2-8). El conjunto alemán registra 39 goles a favor y solo 8 en contra.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

LYON: Lopes; Dubois, Denayer, Marcelo, Marçal, Cornet; Caqueret, Guimarães, Aouar; Toko Ekambi y Memphis.

BAYERN: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Perisic; y Lewandowski.