Así llegan Leipzig y Paris Saint Germain a la semifinal de la UCL

Liga de Campeones

Martes 18| 3:07 pm





FREDDY PERDOMO | @SpgFreddy

RB Leipzig y PSG se enfrentan a partido único en el Estadio Da Luz para definir al que será el primer gran finalista de la Champions League 2019/20. Alemanes y franceses buscarán imponer sus juegos desde el arranque, para buscar la que sería la primera final en UCL para ambos equipos.

De clasificar el Leipzig, se convertiría en el séptimo equipo alemán en llegar a una final de la UCL, mientras que de clasificar el PSG, sería apenas el segundo equipo francés en conseguirlo desde el Mónaco en la temporada 2003/04.

El duelo enfrentará a una de las mejores defensas del torneo como lo es Leipzig, contra uno de los mejores ataques de Europa, como lo es el PSG. Ambos equipos buscaran imponer su tipo de juego en el partido, así como mantenerse fieles a sus estilos. Julian Nagelsmann enfrentará al que en algún punto fue su maestro, Thomas Tuchel, en un duelo entre dos grandes técnicos alemanes.

Leipzig llega al duelo de semifinal tras ganar 6 partidos (vs Benfica 1-2, vs Zenit 2-1, vs Zenit 0-2, vs Tottenham 0-1, vs Tottenham 3-0 y vs Atlético Madrid 2-1), empatar 2 (vs Benfica 2-2 y vs Lyon 2-2) y solo perder 1 (vs Lyon 0-2). El conjunto alemán ha marcado 16 goles a favor y ha recibido solo 7.

Paris Saint Germain llega al gran duelo luego de 7 victorias (vs R. Madrid 3-0, vs Galatasaray 0-1, vs Brugge 0-5, vs Brugge 1-0, vs Galatasaray 5-0, vs Dortmund 2-0 y vs Atalanta 1-2), 1 empate (vs R. Madrid 2-2) y solo 1 derrota (vs Dortmund 2-1). El conjunto francés ha marcado 22 goles y solo ha recibido 4 goles.

ALINEACIONES CONFIRMADAS:

RB Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Upamecano, Klostermann; Laimer, Kampl, Sabitzer, Angeliño; Olmo, Poulsen, Nkunku.

PSG: Sergio Rico; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Di María,Marquinhos, Herrera, Neymar; Mbappé, Icardi.