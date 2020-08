Neuer y Ter Stegen: el eterno duelo alemán bajo palos

Liga de Campeones

Miércoles 12| 6:00 am





Muchas de las miradas en el Bayern de Múnich-Barcelona irán destinadas al duelo Leo Messi-Robert Lewandovski, pero en la retaguardia dos de los mejores porteros del mundo, Marc-André ter Stegen (Mönchengladbach, 1992) y Manuel Neuer (Gelsenkirchen, 1986), ambos rivales por la titularidad en la selección alemana, también tendrán su particular dosis de protagonismo.



El viernes será la décima vez que Ter Stegen y Neuer se enfrenten. El balance de las nueve anteriores es de tres victorias para el de Mönchengladbach, dos empates y cuatro triunfos para el de Gelsenkirchen. Además, cada uno encajó un total de 14 goles.



El primer cara a cara fue el 7 de agosto de 2011 en la Bundesliga, cuando el Borussia Mönchengladbach dio la sorpresa y derrotó por 0 a 1 al Bayern de Múnich en el Allianz Arena en la primera jornada de la Bundesliga. En la segunda vuelta, el equipo de Ter Stegen volvió a vencer, en esta ocasión por 3-1.



El primer triunfo de Neuer no llegó hasta el quinto enfrentamiento, que tuvo lugar el 18 de mayo de 2013, también en partido de Bundesliga. El Bayern de Múnich se impuso a domicilio por 3-4. Pero en las semifinales de la Copa alemana 2011-2012 Neuer ya había experimentado la primera alegría ante Ter Stegen al vencer en los penaltis por 2-4 después de que los 120 minutos de la eliminatoria finalizaran en empate a cero.



Las únicas veces que se han medido como porteros del Barcelona y el Bayern de Múnich fueron en las semifinales de la Champions League 2014-2015. Entonces el equipo azulgrana venció por 3-0 en el Camp Nou y cayó por 3-2 en el Allianz Arena en una derrota intrascendente que le clasificó para la final de Berlín que acabaría suponiendo su quinta 'orejona'.



Como profesionales, Neuer tiene mejores números que Ter Stegen. El primero ha disputado 679 partidos de clubes y selecciones y ha encajado 551 goles (0,81 por encuentro) y el segundo ha jugado 384 partidos y ha recibido 374 tantos (0,97 por encuentro).



Ter Stegen y Neuer destacan por ser porteros modernos, con un gran manejo del juego de pies y que adoptan siempre una posición adelantada para estar atentos a los balones largos del equipo rival y empezar la construcción del juego de su propio equipo.



El palmarés denota la importancia de los dos guardametas: a sus 28 años, Ter Stegen acumula una Champions League, cuatro Ligas, cuatro Copas del Rey y un Mundial de Clubes, y Neuer, a sus 34, suma una Champions League, ocho Bundesligas, seis Copas alemanas y un Mundial de Clubes.



La principal diferencia en el escaparate de trofeos es que el de Gelsenkirchen cuenta con un Mundial de selecciones, el que ganó como titular en la portería alemana en Brasil 2014. Ter Stegen, quien entonces ya hacía dos años que había debutado con la absoluta, no fue ni convocado para la cita por Joachim Löw.



A causa de la indiscutible condición de titular de Neuer en el combinado alemán (a pesar de haber cometido algunos errores graves, de haber permanecido fuera de los terrenos de juego un largo periodo de tiempo por una triple fractura en el metatarso del pie izquierdo y de que el de Mönchengladbach ayudara a conquistar como titular la Copa Confederaciones 2017 durante la ausencia del de Gelsenkirchen) Ter Stegen se ha convertido en el eterno aspirante a relevarlo en la portería de la 'Maanschaft'.



"Neuer es un nuestro capitán y nuestro número 1 en este momento, con la Eurocopa en el horizonte, si no hay imprevistos", sentenció Low en octubre de 2019 después de que a Ter Stegen no le sentara nada bien ser suplente en los dos partidos clasificatorios para la Eurocopa que Alemania disputó en septiembre a pesar del gran estado de forma que estaba mostrando en el Barcelona.



De hecho, el portero azulgrana aún no ha disputado ni un solo minuto ni en un Mundial ni en una Eurocopa, si bien acumula 24 internacionalidades (con 25 goles recibidos). En cambio, el portero del Bayern de Múnich suma 92 (con 82 tantos encajados), 16 de las cuales en Mundiales y 11 en Eurocopas.



Ni que Neuer acabara de salir de la grave lesión en el metatarso del pie izquierdo fue motivo para que Ter Stegen tuviera alguna aparición en el Mundial de Rusia del 2018. "Para mí fue una decisión decepcionante en un principio porque he jugado toda la temporada tratando de exhibir el nivel más alto", dijo el portero de 28 años.



Por su parte, el arquero del Bayern de Múnich fue mucho más soberbio en sus declaraciones sobre el asunto: "no tengo dudas de que soy el mejor, a pesar de que ya no tengo 17 años".







Duelos entre Neuer y Ter Stegen







0-1 Bayern-Borussia Mönchengladbach, 7/8/11, Bundesliga







3-1 Borussia Mönchengladbach-Bayern, 20/1/12, Bundesliga







0-0 (2-4) Borussia Mönchengladbach-Bayern, 21/3/12 semis Copa







1-1 Bayern-Borussia Mönchengladbach, 14/12/12, Bundesliga







3-4 Borussia Mönchengladbach-Bayern, 18/5/13, Bundesliga







3-1 Bayern-Borussia Mönchengladbach, 9/8/13, Bundesliga







0-2 Borussia Mönchengladbach-Bayern, 24/1/14, Bundesliga







3-0 Barcelona-Bayern, 6/5/15, ida semifinales Champions







3-2 Bayern-Barcelona, 12/5/15, vuelta semifinales Champions. / EFE