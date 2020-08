Quique Setién: "El equipo ha estado muy bien y se ha merecido la victoria"

Liga de Campeones

Sábado 8| 6:42 pm





Quique Setién, técnico del Barcelona, se mostró contento ante las cámaras de Movistar+ después de finalizar el encuentro ante el Napoli:"buscábamos dar este primer paso para poder esperar el resto de los partidos con la misma ilusión que hemos afrontado este. El equipo ha estado muy bien y se ha merecido la victoria".



Aunque admitió que "en los primeros minutos" el Napoli comprometió. "Es un grandísimo equipo y no es fácil lo que hemos hecho. Hemos tenido que defender con mucha intensidad y exigencia".



De todas maneras, el técnico santanderino valoró que luego su equipo se sobrepuso y "consiguió controlar el partido". Además, para él la primera parte del Barcelona fue "muy buena". En la segunda, en cambio, explicó que el Napoli "tuvo más protagonismo aunque no creó demasiado peligro".



Tampoco se mostró preocupado por el golpe que recibió Messi en el penalti que le hizo Koulibaly: "le he visto bastante bien a pesar de que tiene un golpe muy fuerte. No creo que haya problema para que pueda jugar".



Por último, opinó que el Bayern de Múnich, el rival de cuartos de final, "es un grandísimo equipo como también lo somos nosotros".

EFE