El Werder acentúa los problemas del Bielefeld

Liga Alemana

Miércoles 10| 3:20 pm





El Werder Bremen ganó en el Schuco Arena al Arminia Bielefeld (0-2) en encuentro aplazado de la vigésima jornada y acentuó las dificultades del conjunto de Frank Kramer, en promoción y a un punto del descenso.



La llegada al banquillo de Kramer no ha mejorado la situación del Arminia Bielefeld, que acumula ya siete encuentros sin ganar en la Bundesliga, es antepenúltimo y amenazado por el Maguncia, penúltimo.



El triunfo del Werder fue incontestable. El equipo de Florian Kohfeldt no tiene nada en juego. En el ecuador de la clasificación, está lejos de los puestos europeos y también del descenso, pero no desperdició la ocasión de reencontrarse con el triunfo después del empate en Colonia el pasado fin de semana.



Fue al inicio de la segunda parte cuando Joshua Sargent aprovechó un balón suelto para batir a Stefan Ortega.



Después, a veinte minutos del final, una falta dentro del área de Nathan De Medina, que supuso su expulsión, propició un penalti que transformó Kevin Mohwald y que sentenció el partido. EFE