Lewandowski no pagó impuestos por publicidad hasta 2016, según "Der Spiegel"

El futbolista polaco Robert Lewandowski no pagó impuestos hasta 2016 por sus multimillonarios ingresos publicitarios ni en su país de origen ni en Alemania, donde juega, según una investigación del semanario "Der Spiegel" publicada este jueves.



El internacional, reconocido por la FIFA mejor jugador del mundo el pasado curso, recurrió durante años a lo que la publicación alemana califica de "trucos dudosos", tras analizar "cientos" de documentos.



Su abogado y amigo de la infancia, Kamil Gorzelnik, eligió un tipo de fórmula legal para la empresa que llevaba los derechos de imagen del futbolista que, debido a los agujeros de la legislación polaca, dejaba mucho margen de maniobra para la creatividad fiscal.



"Hay riesgos, pero hay que arriesgar algo para lograr beneficios", escribió Gorzelnik en un correo electrónico al asesor de Lewandowski, Cezary Kucharski.



El abogado aprovechó primero unas vacaciones fiscales de 23 meses para no pagar impuestos y posteriormente hizo desaparecer de las cuentas de la empresa 2,5 millones de euros para poder declarar pérdidas ante el fisco.



"Gracias a Kamil he evitado pagar impuestos", escribió en un correo Lewandowski a Kucharski.



El futbolista lleva desde octubre, cuando el fisco alemán empezó a investigarle, evitando hablar sobre sus problemas fiscales.



A través de una portavoz tan sólo ha señalado que siempre se ajustó a la ley y el derecho, y que está cooperando totalmente con las Haciendas polaca y alemana. EFE