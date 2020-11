Flick: "El Atlético es un desafío enorme"

Liga Alemana

Lunes 30| 9:15 am





Ya clasificado como primero del grupo A de la Liga de Campeones, con descanso para Manuel Neuer o Robert Lewandowski en la convocatoria, el Bayern Múnich visita este martes al Atlético de Madrid, del que su técnico, Hansi Flick, recalcó el "desafío enorme" que supone para el actual campeón de Europa.



"No conozco el Wanda Metropolitano. Me acuerdo del Calderón. Estamos muy contentos de jugar ahí. El Atlético es un desafío enorme para todo el equipo. En su Liga es segundo, si ganan uno de los dos partidos que tiene menos son primeros, tiene la mejor defensa, el segundo mejor ataque...", advirtió el entrenador durante la rueda de prensa telemática en Múnich, después del entrenamiento matutino.



"Y tiene un entrenador que en los últimos años ha trabajado de forma excelente con el equipo y que ha llevado siempre a su equipo a un nivel altísimo. Para nosotros es una gran alegría jugar en Madrid contra el Atlético", destacó del conjunto rojiblanco y del técnico argentino Diego Simeone, con los que se medirá este martes.



En Madrid no jugarán ni Manuel Neuer ni Robert Lewandowski ni Leon Goretzka, además de los lesionados Tolisso, Alphonso Davies y Josuha Kimmich, según confirmó el técnico, que, preguntado por la baja de Kimmich, se centró en los futbolistas que tiene a su disposición, "que hacen muy buen trabajo", antes de elogiar todas las cualidades de uno de los mejores medios centros de Europa.



"Es un jugador que está en un nivel muy alto. Es muy importante para el equipo, porque en defensa recupera muchos balones, tiene ese equilibrio en el equipo, cuando tiene el balón, por supuesto, es buenísimo, da pases excelentes, controla muy bien el juego, prepara muchos goles, da asistencias, marca goles, tiene balón parado... Es un jugador que le hace bien a cualquier equipo", expresó de Kimmich.



"Estamos contentos que pronto va a volver a jugar. Lo veo cada día aquí, preparándose para su retorno, está sudando mucho, en el gimnasio y trabaja de la mañana hasta la tarde para volver a jugar. Tiene una enorme mentalidad. Para nosotros como equipo, esto es muy importante", continuó Flick. / EFE