El Wolfsburgo gana su primer partido de la temporada

Liga Alemana

Domingo 25| 1:58 pm





Después de cuatro empates seguidos, el Wolfsburgo logró, por fin, su primer triunfo de la temporada al vencer en el Volkswagen Arena al Arminia Bielefeld por 2-1, en la quinta jornada de la Bundesliga.



El equipo del austríaco Oliver Glasner solo sumaba igualadas en sus partidos. Pero en dos minutos solventó la visita del Arminia, que no pudo evitar su tercer revés seguido.



En el minuto 19, en una acción ensayada, abrió el marcador. Maximilian Arnold sacó una falta y envió la pelota dentro del área al holandés Wout Weghost, que marcó. Uno después, la presión local propició un error del portero Stefan Ortega. El suizo Admir Mehmedi centró a Arnold, que no falló.



El Arminia Bielefeld acortó distancias en el tramo final con un gran gol de Sven Schipplock a pase de Ritsu Doan, pero no le dio para evitar la derrota.



El Wolfsburgo es octavo, a un punto de la zona europea de la competición alemana que lidera el Leipzig. EFE