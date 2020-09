Los estados alemanes llegan a un acuerdo para el regreso del público

Liga Alemana

Los gobiernos de los 16 estados federados alemanes llegaron a un acuerdo para el regreso del público a los estadios de la Bundesliga, que comenzará el próximo viernes con el duelo entre el Bayern y el Schalke 04.



En la primera ronda de la Copa de Alemania ya se admitió público en los estadios, aunque con límites, diferentes según la ciudad.



Así, por ejemplo, mientras que el Dynamo Dresde tuvo cerca de 10.000 personas en su estadio, el Duisburgo solo pudo recibir a 300 espectadores.



En Alemania las normas para el control de la pandemia las toman las autoridades regionales y municipales, de acuerdo a la situación sanitaria local, lo que explica las diferencias.



Para la Bundesliga, se ha llegado a un acuerdo por el que no se podrá ocupar más del 20 por ciento de la capacidad del estadio y en el se establece un número mínimo de 1.000 espectadores.



No obstante, en caso de que en una ciudad determinada el número de nuevos contagios en una semana esté por encima de los 35 por 100.000 habitantes, se prohibirá el acceso de público al estadio.



En general se eliminará el contingente de entradas para el equipo visitante, las localidades deberán ser personalizadas -para poder seguir mejor posibles cadenas infecciosas- y habrá obligación de usar mascarilla y de mantener una distancia mínima de 1,5 metros entre personas que no sean del entorno familiar.



Dentro del estadio no habrá venta de bebidas alcohólicas y se impedirá el ingreso a espectadores que muestren síntomas de haber bebido demasiado.



Inicialmente habrá una fase piloto de seis semanas y posteriormente, en caso de que tenga éxito, se mantendrá para el resto de la temporada.



"Se trata de un experimento, de una prueba inicial", dijo el jefe del Gobierno bávaro, Markus Söder, que era el más escéptico ante la posibilidad de permitir el regreso de espectadores a los estadios.



Algunos clubes ya habían recibido autorización para acoger público en sus estadios de las oficinas de sanidad competentes.



Para los duelos Werder Bremen-Hertha y RB Leipzig-Maguncia hay una autorización para recibir 8.500 espectadores.



El Eintracht Fráncfort, que juega contra el Arminia Bielefeld, podrá albergar a 6.500 espectadores y el Unión Berlín a 5.000 en su duelo contra el Augsburgo.

