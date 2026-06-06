¡Oficial! Así saldrá la Vinotinto para enfrentar a Turquía en Estados Unidos

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La Vinotinto afronta hoy un exigente examen frente a la selección de Turquía. Oswaldo Vizcarrondo, ha decidido dar continuidad a su apuesta por el recambio generacional, presentando un once titular cargado de juventud y dinamismo para este primer compromiso en suelo europeo.

Bajo los tres palos, la responsabilidad recae en José Contreras, mientras que la línea defensiva estará comandada por la experiencia de Nahuel Ferraresi, acompañado en la zaga por Teo Quintero, Jon Aramburu y Christian Makoun.

En la zona de máquinas, la medular contará con un tridente de alta intensidad. Yangel Herrera aportará el equilibrio necesario, respaldado por el despliegue de Cristian Cásseres Jr. y la creatividad en la distribución de Telasco Segovia, piezas que prometen conectar el bloque defensivo con el frente de ataque.

Finalmente, el tridente ofensivo refleja la intención de Vizcarrondo de apostar por el desequilibrio individual. David Martínez y Gleiker Mendoza serán los encargados de desbordar por los costados, sirviendo de soporte para Jesús Ramírez, quien tendrá la misión de capitalizar las oportunidades en el área rival.

Banco de pruebas fundamental

Este encuentro ante el combinado turco, que cuenta en sus filas con figuras de la talla de Arda Güler y Hakan Çalhanoğlu, representa una oportunidad de oro para que este grupo joven demuestre su capacidad de competir ante potencias europeas.

Con la mira puesta en el largo plazo y el inicio de los próximos ciclos clasificatorios, Vizcarrondo busca consolidar un modelo de juego donde el sentido de pertenencia y la intensidad sean los sellos distintivos de la nueva Vinotinto.