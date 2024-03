“Kika” Moreno: “Se tuvieron que inventar cosas de mí para sacarme”

Una de las grandes figuras del futbol femenino venezolano, Lourdes “Kika” Moreno, ofreció declaraciones acerca de los motivos de su salida de la selección venezolana, a través de un canal digital en donde expresó su versión de los hechos.

"Es un tema triste todo lo que ha pasado y está pasando en la selección. A mí me hubiera encantado salir de eso y no tener que estar involucrada, porque es un tema complicado. He estado la mitad de mi vida en la Vinotinto. En mi época selecciones como Colombia y Brasil nos respetaban muchísimo, no querían jugar contra nosotras”, expresó la mediocampista.

Moreno afirmó que su relación con la director técnico de la selección se fue deteriorando con el paso del tiempo. “Con Pamela (Conti) tenía una buena relación, pero me empecé a dar cuenta que ella me evitaba, no me miraba, me pasaba por el lado y no me saludaba, en el vestuario cuando yo hablaba hacía caras y las chicas la escucharon haciendo comentarios sobre mí diciéndole a mis compañeras que no se juntaran conmigo”.

Me hubiera gustado que me diera la cara y me hubiera dicho que me sacaba de la selección por cuestiones futbolísticas. Eso hubiese sido aceptable. Además de no clasificar (al Mundial), sentí que me estaban culpando a mí de no clasificar. Mis compañeros saben que no miento en lo que digo, saben que nunca mentiría”, finalizó la jugadora que afirmó también que: “Se tuvieron que inventar cosas de mí para sacarme".