Una joya que deslumbra en sus primeros rodajes en las mayores: Bárbara Olivieri

Tenemos las jugadoras y el cuerpo técnico para llegar muy lejos, hay que seguir mejorando y entrenando. El objetivo es el Mundial"

CARACAS. En febrero cumple 20 años y aún podrá defender a la selección Vinotinto Sub-20, pero ya Bárbara Olivieri comienza a escribir una página que parece estar destinada a ser dorada, pues la atacante nacida en Estados Unidos, pero con sangre criolla, anotó su primer gol en su duelo de estreno como internacional absoluta el pasado miércoles, en el torneo internacional de Manaus contra India.

Muchos proyectaban que esto ocurriría cuando todavía tenía 15 años y apenas se preparaba para jugar el Sudamericano Sub-17, que se celebró en Argentina, en 2018. Allí marcó cuatro tantos, luego tuvo una pausa hasta finales de 2019, cuando en el recién estrenado ciclo de Pamela Conti decidió llamarla para un módulo de trabajo en Roma, Italia, que constó de duelos no oficiales para FIFA.

Luego, con una jornada ya disputada, reforzó a la Sub-20 que dirigió Carmelia Rojas y que quedó primera en su grupo con 10 puntos, con un aporte suyo de dos dianas, pero que no pudo disputar el cuadrangular final, que daba cupos al Mundial de la categoría, debido a la pandemia de la COVID-19, que canceló todo.

Eso suspendió todo y esa había sido la última vez de Olivieri como Vinotinto, antes de adentrarse a debutar y jugar con Texas A&M, en el que ella comentó, ha crecido como futbolista.

"He mejorado y madurado como jugadora desde que empecé el College (Universidad). Desde el Sub-17 y Sub-20 ,se puede notar el cambio en varios aspectos, sobre todo la seguridad. También con gran ayuda de mis temporadas en el equipo de la universidad", destacó a Meridiano y a la cuenta Más Allá Del Gol la jugadora de 19 años desde su residencia en EEUU.

"En mi primer año fue muy bueno (anotó cinco goles, repartió tres asistencias y quedó en el XI Ideal), estuvimos entre las ocho mejores, pero en este nos tocó ser el último lugar de la tabla. Me ayudó ver las cosas desde ambos lados. Tenía que cambiar el rol dentro del equipo, tenía que ser líder, defender, cambié un poco mi juego y me ayudó mucho, ahora soy una jugadora que hace todo, atacar, apoya a la zaga. Los sudamericanos y viendo el juego que jugué el jueves, se muestra a una jugadora con más seguridad y confianza en ella misma, que en esos sudamericanos. Se notó la madurez de mi juego", abundó la oriunda de Katy, Texas.

Junto a las futbolistas que han asistido a Mundiales, Olivieri se suma a ese selecto grupo que pudo convertir tantos en todas las categorías de la selección nacional. Jugó 88 minutos en ese primer duelo internacional de mayores, antes de salir sustituida por Ysaura Viso.

Una experiencia increíble

Esas mejoras se mostraron en este evento en Brasil, el que la vio finalmente cumplir el ciclo, y con factura al convertir un gol. Para ella, solo era cuestión de tiempo y esperar pacientemente su oportunidad.

"Sabía que antes de venir me iba a servir de mucha experiencia este módulo, había jugado encuentros que no contaban para la selección absoluta. Iba a ser muy bueno si me daban la oportunidad. Los primeros partidos no pude ver minutos, pero estaba lista para cuando me dieran la oportunidad. Luego fui titular y me sirvió de experiencia, sabiendo que puedo estar ahí compitiendo", destacó quien puede ser delantera o volante "10".

Dichas posiciones tienen profundidad, al tener jugadoras como Deyna Castellanos, Gabriela García, Paola Villamizar, Oriana Altuve, Joemar Guarecuco, Viso, su "coterránea" Mariana Speckmaier o la joven Kimberlyn Campos, opciones de Conti en el frente ofensivo.

"Las jugadores menores sabemos que no importa lo que juguemos, lo que vale es que estamos con las mayores, jugadoras legendarias en Venezuela. Podemos aprender mucho y es algo muy beneficioso para nosotras", afirmó.

Pero no solo el aprendizaje, sino también el convivir internamente con el grupo es algo que causo grata impresión en la que para muchos es la nueva "Joya" de La Vinotinto Femenina, aspecto más que importante porque pese a solo haber estado en momentos puntuales, sus compañeras le dieron la mayor de las bienvenidas.

"La convivencia en el grupo es súper buena, hay gente de todas partes del mundo y nos llevamos súper bien todas. , nos hacen sentir parte del equipo en verdad, aunque sé que yo estoy llegando, me hicieron sentir parte del grupo. Es fantástico este grupo de chicas", describió.

Una particularidad

Pero Olivieri no es la única futbolista nacida fuera del país que forma parte del elenco. Junto a Speckmaier, oriunda de Miami, graduada en la Universidad de Clemson el año pasado e integrante del Washington Spirit de la National Women's Soccer League, también está la "vedette" del combinado, Sonia O'neil, la cuál vio la luz de la vida en 1994 en Toronto, Canadá.

Todas con orígenes norteamericanos, y evidentemente, con una lengua materna distinta a la nacional. Y a eso se le suma, Conti, su hermano Vincenzo (asistente técnico) y el preparador de porteros Carmelo Semprevivo, todos provenientes de Italia, y Ainara Manterola, preparadora física del elenco, española de la región vasca, todos con idiomas distintos.

"Hay palabras que a veces no entendemos, con Sonia y Mariana nos hablamos en inglés, es más fácil expresarnos y todo eso, las demás nos preguntan como se dicen algunas cosas y nosotras también preguntamos por palabras en español, todo está bien. Nos ayudamos entre todas, igual en el campo", detalló Olivieri.

Ya sabe que tanto la delantera de 23 años como la mediocamposta/defensora, que hace vida actualmente en Europa, han estado previamente en el plantel y eso también formó parte de la ayuda que recibió durante estos días en Brasil.

Olivieri va más allá

Ya no volverá a pasar mucho tiempo para volverla a ver de Vinotinto, o eso aspira Bárbara Olivieri, que sabe ahora debe poner mayor empeño para continuar su estancia en el combinado nacional, en un año en el que se disputará la Copa América, clasificatoria para la meta que se trazó este proyecto de Conti, iniciado hace ya dos años.

"Trabajando y mejorando es lo que me va a ayudar a estar preparada para lo próximo con el equipo. Lamentablemente no pudo estar Pamela (Conti, DT) por COVID-19, pero fue increíble estar con el cuerpo técnico, Vincenzo, Carmelo, los fisios, la doctora y todo el cuerpo técnico que es profesional y nos trataron bien.Mejoraron mucho desde que vine, hace dos años en Italia", confesó al respecto.

El mensaje es claro. "Tenemos las jugadoras y el cuerpo técnico para llegar muy lejos, hay que seguir mejorando y entrenando. El objetivo es el Mundial".

Y finalmente, se llevó lo mejor para que, en dónde debe ganarse los llamados pueda hacerlo con mayor contundencia. "Lo más importante que puedo hacer es agarrar esa experiencia y traer lo más que pueda a Estados Unidos y a mi equipo de la universidad e implementar esa cultura un poquito más. Tenemos mentes frescas, que estamos muy abiertas a aprender, podamos seguir agarrando eso de otras compañeras y poder implementar diferencias en el equipo, que aún están por verse", concluyó una esperanzada Bárbara Olivieri.