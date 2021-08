Pamela Conti pidió que la Vinotinto Femenina dispute todas las fechas FIFA

La Vinotinto

Pamela Conti: “He visto que desde la FVF tengo el máximo apoyo”

Caracas. Tras unos meses fuera de Venezuela debido a la pandemia del COVID-19, Pamela Conti, entrenadora de la Vinotinto Absoluta Femenina se encuentra en territorio criollo para seguir planificando el trabajo de sus dirigidas en los próximos meses.

La estratega italiana se mostró contenta por su retorno. “Han sido días bonitos porque por fin he tenido la oportunidad de volver tras un año por la cuestión de la pandemia. Es bonito volver a un país que siempre me ha tratado bien”, aseguró Conti.

Sin tiempo que perder, la seleccionadora nacional tuvo su primer encuentro con el presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez. La reunión se desarrolló el pasado lunes 9 de agosto, donde se puso sobre la mesa diferentes puntos relacionados al balompié femenino de nuestro país.

“Estuve con el presidente y me sorprendió que, para ser tan joven, tiene las ideas claras de lo que se tiene que trabajar. Estuvimos hablando más de una hora sobre los programas que, a mediano y largo plazo, se trabajarán para el fútbol femenino. Nos dio su disponibilidad al cien por ciento y nosotras encantadas de tener a un presidente que nos permitirá avanzar con el fútbol femenino”, contó la exjugadora.

Uno de los aspectos más resaltantes que salió de este primer encuentro con el presidente de la FVF, es el hecho de que Pamela Conti estará apoyando la masificación del fútbol femenino en Venezuela. Por ello, se sintió muy a gusto con lo conversado.

“Me fui con una sensación bonita e importante, porque he visto que desde la Federación tengo el máximo apoyo. Estoy ilusionada y espero que en estos dos años podamos hacer algo importante para el crecimiento del fútbol base y la Superliga”, indicó.

Trabajar las bases

Pamela Conti tiene muy claro los objetivos, pero primero espera poder colocar las bases para luego empezar a construir y aportar un salto de calidad al fútbol femenino de Venezuela. “En todo lo que se hace, lo más importante es construir las bases y llegar al techo, como cuando se construye un edificio”.

Para ello, la formación a los entrenadores está considerado en la agenda de Pamela Conti. “Es un punto fundamental y que he hablado con el presidente. Hay que formar a un entrenador para que forme a las jugadoras. Eso lo hemos tratado con la FVF y haremos cursos online y presenciales. Viajaré por el país para aportar mi experiencia y conocimiento. Espero que eso pueda ayudar a los entrenadores a mejorarnos y con esto ayudar a las jugadoras a mejorar”.

Pero también la posibilidad de hacer captación de talento por todo el país, de la mano de las asociaciones, trabajando así las categorías sub-17, sub-20 y la absoluta. No obstante, ha estudiado la opción de visitar otras fronteras donde estén jugadoras venezolanas.

“Queremos ir por el país para la captación de talentos gracias al programa Sembrando Fútbol, pero no nos quedaremos solo ahí. Nuestro proyecto es más amplio. Empezaremos con Venezuela y buscaremos la manera de ir a Estados Unidos, Colombia y España, por todas las venezolanas que están fuera del país y les gustaría estar con la selección”.

Asimismo, Conti reiteró que “la selección es de todas y las puertas están abiertas a todas”.

Rescatar la Superliga

Una de las cosas que sorprendió a la entrenadora italiana, fue el talento de la jugadora local. "Cuando llegué, no creía que las jugadoras eran tan buenas. A nivel técnico son muy buenas, pero les falta mucho trabajo táctico. Puede ser también porque vengo de una escuela, soy italiana y trabajamos mucho eso”.

Pero lo que más resalta, es la intención que tienen siempre por trabajar y mejorar. “La cosa que más me ha sorprendido de las jugadoras venezolanas, es el querer aprender y estar siempre a la orden en lo que le pedimos. Por eso siempre le agradeceré”, dijo.

Sin embargo, para que esto ocurra se debe organizar nuevamente la Superliga Femenina. Algo que por motivo de la pandemia no ha podido organizarse. “Fue nuestro primer punto a tratar con el presidente. Es importante que se reactive la Superliga porque se jugará la Copa Libertadores y sobre todo, porque las jugadoras que están en Venezuela necesitan jugar después de lo que ha pasado con el COVID-19”.

Del propio patio local han salido las jugadoras que hoy día son referentes en el extranjero. El talento de ellas las ha llevado a conseguir oportunidades en las mejores ligas femeninas del mundo.

“Soy la primera que le he dicho a las jugadoras venezolanas que si tienen la oportunidad de jugar en Europa, eso es muy ilusionante. En estos momentos, la liga más fuerte está en Europa. Ellas pueden salir del país y conocer otra cultura. Con eso pueden mejorar y aportar más a la selección”, indicó Pamela Conti.

Aunque la joven estratega no ha podido ver a todas las futbolistas, considera que Venezuela tiene mucho talento.

“Hay muchas jugadoras que son buenas y han crecido desde que están en Europa. No he tenido la oportunidad de verlas a todas porque la pandemia ha bloqueado todo lo que era el proceso en estos dos años, donde hemos trabajado solo tres módulos. Me quedaré en Venezuela los próximos dos años y ojalá pueda verlas a todas”, dijo.

A retomar la preparación

La Copa América Femenina será en el 2022, pero antes de eso las selecciones tendrán la posibilidad de planificar partidos amistosos en las fechas establecidas por la FIFA. Desde ya, tanto el presidente Jorge Giménez como Pamela Conti trabajan para conseguir rivales.

“Nos ha dado el máximo apoyo para conseguir rivales y jugar las fechas. Sabe lo importante que es llegar a la Copa América preparadas. Desde ahora hasta el torneo, hay cinco o seis fechas FIFA y está claro que necesitamos estar en todas. No podemos estar paradas otra vez”, enfatizó la seleccionadora nacional.

La meta es llegar al Mundial. “No podemos escondernos. Tenemos la calidad para llegar a un Mundial, todo el mundo está trabajando en eso. Es nuestra expectativa más grande. Creo en eso desde el primer día que llegué y mis jugadoras lo van a creer más que yo. Tenemos un solo objetivo, ir a la Copa América para buscar el cupo al Mundial”.

“Aunque hayamos tenido solamente tres módulos y la pandemia no nos ayudó, tuve la oportunidad de construir un grupo de 25-30 jugadoras, serán más con el tiempo. Vamos a formar una base que nos permitirá competir en la Copa América con un buen nivel”, aseguró Pamela Conti. / Prensa Federación Venezolana de Fútbol