Rosales demuestra optimismo para el encuentro ante Chile

La Vinotinto

Lunes 16| 5:57 pm





Redacción Meridiano

CARACAS. El defensor venezolano Roberto Rosales declaró para La Tele Tuya referente al compromiso ante Chile y sobre la lesión en Sao Paulo el pasado viernes 13 de noviembre.

El lateral del Leganes habló sobre disputar un partido en Caracas. "Siempre es bonito volver a la capital, donde la última vez tuvimos buenas sensaciones. El grupo está bastante dolido porque pensamos en conseguir un buen resultado pero más allá de eso, hubo una mejoría bastante grande y eso es lo positivo que hay que sacar del partido".

"La molestia era el tendón que estaba aguantando la carga y me irradia un poco la pierna y me produce calambres y no me dejaba correr, después de las pruebas no parece tan grave y veremos cómo evoluciona en estos días" declaró Roberto.

Con optimismo espera la mejor evaluación. "Estaré a disposición de lo que considere el entrenador que es importante para el equipo, intentaré prepararme lo mejor posible para llegar a ese partido si todo sale bien".