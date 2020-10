VIDEO: Las emotivas palabras de aliento de Rondón con la Vinotinto

El delantero no pudo acompañar a la selección por razones ajenas a su voluntad /Foto cortesía

FREDDY PERDOMO

A pocas horas del estreno de la Vinotinto en las eliminatorias sudamericanas, en donde visitará Barranquilla para enfrentar a la selección de Colombia, Salomón Rondón apoyó a sus compañeros en la previa, con un emotivo video colaborativo con la productora El living.

El delantero del Dalian Pro de la Liga China, no pudo viajar hasta Colombia para unirse a la concentración de la selección venezolana luego de que no contara con el permiso de su club en plena pandemia del coronavirus, y por tanto “por razones ajenas a su voluntad”.

Rondón envió a los aficionados en ese entonces el siguiente comunicado: “Hoy me toca saberte lejos por razones ajenas a mi voluntad. El club al que pertenezco, el Dalian Pro, ha decidido no cederme a mi selección. Estamos viviendo momentos complicados en el mundo y lo entiendo, pero ni eso podrá cambiar el amor que siento por la camiseta nacional. Hice lo humanamente posible para ir, pocos saben lo que sufrí intentándolo, pero me toca asumir esta situación. Mantengo la misma ilusión de jugar en la selección que cuando niño. Seguiré trabajando y dando lo mejor de mí para ir a mi Vinotinto amada. Atte: El Gladiador”.

En este nuevo video, el Gladiador les pide el máximo esfuerzo a sus compatriotas, así como el hecho de que recordaran todo el sacrificio que cada uno había asumido para llegar a este momento, en un mensaje que llena de esperanzas a los venezolanos, en lo que será la búsqueda de la ansiada clasificación al mundial de Qatar.

Aquí el video completo: