Andrés Maldonado: Atlético Venezuela se ha fortalecido como grupo

Viernes 27| 7:26 pm







CARACAS. Se avecina la jornada 20 de la Liga FUTVE y Atlético Venezuela vuelve a casa. Los nacionales reciben este próximo sábado 28 de agosto a las 4:00 p.m. a su similar de Caracas FC, en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, para protagonizar un nuevo derbi capitalino. Los de la raza atlética se encuentran ubicados en la tercera posición de la tabla con 24 unidades, y sumar de a tres en esta fecha será crucial para recortar distancias con el segundo puesto.

Andrés Maldonado, defensor central de la raza atlética, analizó lo que será el próximo encuentro, haciendo énfasis en que los nacionales viven un gran momento: “Como tú bien lo comentas, es un rival bastante fuerte, por algo van de líderes. Nos ha costado contra ellos los dos partidos anteriores, pero ya estamos otra vez de local, el equipo está en una muy buena dinámica, está viviendo un momento muy bueno, nos hemos fortalecido mucho con todas las situaciones externas que hemos pasado y hemos seguido ahí, luchando y por eso estamos viendo el fruto del trabajo, los resultados. Hubo muchos momentos, y partidos donde quizás se nos escaparon puntos y merecíamos más, pero ya en estos últimos partidos hemos sumado mucho de a tres, empatamos en Ciudad Bolívar, pero ahora vamos con la mejor actitud y disposición porque sabemos el momento que vivimos y sentimos que ya es el momento de dar un golpe y sumar de a tres contra el Caracas”.

Los nacionales se mantienen invictos en la tercera vuelta, con tres victorias y un empate respectivamente y quieren mantener esta racha para tratar de entrar en el hexagonal A. Sobre esto, Maldonado dijo lo siguiente: “Sabemos que estamos ahí, esta seguidilla de victorias y de puntos como bien dices nos ha mantenido invictos en esta ronda y bueno, sabemos que tenemos que seguir sumando, obviamente si es posible los tres puntos, porque como te dije estamos en casa, ya es momento de ganar nuevamente y contrarrestar las virtudes del rival que las conocemos muy bien. Nos hemos preparado para esto en la semana y creo estamos fortalecidos como grupo, insisto en que estamos de local y tenemos que imponernos ante cualquier equipo en nuestra casa si queremos lograr los objetivos que tenemos que es meternos lo más arriba posible”.

Por último, habló sobre su rendimiento individual, recalcando que el equipo tiene jugadores excelentes línea por línea: “Me siento bien, a disposición obviamente por si me toca jugar, yo siempre he pensado que en este equipo hay muy buenos jugadores en todas las posiciones y hablando propiamente de la mía, hay muy buenos centrales. Para mí cualquiera está para jugar, y al que le toque jugar lo hará bien, al final eso es una decisión técnica y los que quedan por fuera siempre van a apoyar y estar preparados, este torneo es largo y todos vamos a tener oportunidades, por lo que todo el equipo se debe mantener en la misma dinámica”. / Prensa Atlético Venezuela