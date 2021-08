Un nuevo canterano se abre paso en el Caracas: Armando Rivas

Fútbol Venezolano

CARACAS. “El profe Noel me dijo que cuando entrara hiciera la presión alta. En esos pocos minutos pude agarrar unas pelotas y tocarlas porque tenía la instrucción de jugar de media punta” recordó el canterano Armando Rivas (03-01-2003), quien debutó en primera división hace dos jornadas ante Mineros de Guayana al ingresar por Samson Akinyoola.

Para el chamo “fueron poquitos minutos, pero le doy gracias a Dios porque los disfruté mucho; fui muy feliz en ese momento y mi familia también, lo que para mí representa un orgullo porque nada me satisface más que hacer feliz a mí familia”.

Sus orígenes.

La historia de Armando Rivas se remonta a un campo de béisbol en la Cinqueña 3, puesto que varios integrantes de la familia de su padre (Amaro Rivas) jugaron esa disciplina y querían que el niño siguiese sus pasos. “Mi papá me dice que era bueno, aunque no tengo mucho recuerdo de aquello; dicen que bateaba, pero me divertía más pateando una pelota” comentó entre risas.

“Hoy creo que mi papá cometió un error al inscribirme a jugar béisbol en un campo que quedaba al lado de uno de fútbol, porque me concentraba en lo que pasaba en el otro campo. Mi papá notó eso, por eso me preguntó si prefería cambiarme y no lo dude, porque el fútbol es lo que amo, lo que me gusta y lo que quiero hacer en la vida” resaltó Rivas, quien para ese momento tenía apenas cuatro años de edad.

En el campo de fútbol La Cinqueña 3 jugó en Funde Cid, en donde se desempeñó hasta los seis años de edad. Después pasó a la Escuela de Fútbol Palacio Fajardo, de la avenida Palacios, en la que estuvo hasta los 11 años de edad; después integró el Club Deportivo Español, hasta los 14 años, edad en la finalmente llegó al Caracas en el 2017 para formar parte del equipo que entonces dirigía Henry Vásquez.

¿Cómo llega al Caracas FC?

El génesis de su llegada al Caracas se remonta a una final cuando tan solo tenía 10 años de edad. “Cuando el profe Noel Sanvicente dirigía al Zamora FC me observó en la Palacio Fajardo. Allí fue donde lo conocí, porque me tocó disputar una final ante Deportivo Español, equipo en el que jugaba Noelito (Noel Alejandro Sanvicente). Ese día habló con mis padres para preguntarles mi edad porque no la creía. En ese juego quedamos campeones y me tomé una foto con él. Me llevaron a Zamora a probar, pero como tal nunca quedé de forma oficial y por eso pasé al Club Deportivo Español, en el que estuve hasta la Sub-14; allí me puse en contacto con él y me trajo al Caracas en el 2017” rememoró Rivas, quien de chamo se desempeñó más como un nueve.

¿Un barinés hubiese preferido debutar en Zamora o por el contrario es un sueño haber debutado en el Caracas?

“Zamora es el equipo de mi tierra, pero soy feliz de haber debutado en el club más importante del país y con el técnico más ganador de Venezuela. Por eso es un orgullo para mí estar aquí. Me siento afortunado, por la confianza del técnico y porque me siento en una familia llamada Caracas FC” relató Rivas, quien tiene entre sus mejores amigos de la plantilla a Jorge Echeverría y Néstor Jiménez.

¿Cómo se define como jugador?

“Juego de mediapunta. Soy más creador y pasador. Me colocan de diez y el profe Chita me está probando en esa posición; incluso me ha dicho que cuando entre a jugar será como mediapunta; también puedo jugar por afuera como un extremo porque me gusta encarar y hacer el uno contra uno” respondió.

Familiar como pocos.

De su madre Marisela Zambrano extraña el bistec a la plancha con arroz y ensalada que siempre le espera en Barinas. Aunque si mañana le tocase una semana libre terminaría en la avenida Cuatricentenaria, en donde viven sus abuelos Agustina Rojas y Rodrigo Zambrano. “Allí crecí, es donde están mis amigos, mis vecinos y mis primos, que somos como 17 aproximadamente” recalcó.

La voz del técnico

Maurizio Lázzaro, asistente técnico de Noel Sanvicente, lo describe como “un jugador de perfil zurdo que tiene muy buena técnica y que forma parte del proyecto 2003-2004, quienes llegaron hace unos cuatro años al club y comenzaron a trabajar con la primera junto con Renné Rivas”.

“Ha demostrado que puede ser un jugador bastante desequilibrante en el último cuarto de la cancha. Tiene muy buen disparo de media distancia con su zurda, así como también buen pase cuando engancha hacia adentro y puede jugar dos o tres posiciones” indicó.

Al hablar sobre lo que debe mejorar, Lázzaro no quiso especificar con él, puesto que tuvo recomendaciones para los jugadores de su categoría. “A todos los jóvenes ofensivos que llegan a primera les pedimos que mejoren las ayudas y los relevos en defensa, algo que no se ve tanto en las categorías formativas y en primera si se necesita que sean participativos tanto en ataque como en defensa, porque sobre todo a los volantes ofensivos les toca hacer largos recorridos y son jugadores que en primera llegan a estar cerca de los diez kilómetros por partido, así que físicamente deben estar bien” concluyó / Prensa Caracas F.C.