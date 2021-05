AEF volverá a representar a Venezuela en Football For Friendship

Fútbol Venezolano

Viernes 21| 1:36 pm





La Academia Euroamericana de Fútbol se enorgullece de ser invitada nuevamente al reconocido programa Football For Friendship, una iniciativa internacional que tiene como objetivo promover los valores esenciales relacionados con el deporte. Con esta participación, AEF nuevamente representará a Venezuela en el concierto internacional.

Los valores representados por la iniciativa son la amistad, la justicia, la igualdad, la paz, la salud, la victoria, la fidelidad, las tradiciones y el honor. En pasados días, Jorge Neri (Sub 13), Andrés Bazzani (Sub 15), Ignacio Hernández (Sub 17) y Javier Feijoo (coordinador) fueron escogidos como nuestros embajadores para cumplir los objetivos pendientes con la organización.

Football For Friendship podrá darse el lujo de contar con un embajador de primer nivel como lo es Roberto Carlos, legendario futbolista del Real Madrid y de la selección brasileña, con la cual ganó la Copa del Mundo en 2002. El mítico futbolista apoyará a nuestros representados en todas las fases del evento.

Debido a la pandemia del Covid-19, este año el proyecto se organizará vía online como un evento de eSports diseñado para que jóvenes de 211 países con edades entre 12 y 14 años se reúnan para competir en el e-Championship F4F de 2021.

Esta será la tercera participación de AEF en Football For Friendship, evento que lleva realizándose ininterrumpidamente en los últimos nueve años. Ya en 2018, la representación caraqueña se lució e incluso asistió a la Copa del Mundo disputada en Rusia.

En esta edición, Venezuela no quedará fuera de esta relevante competición internacional gracias a la participación de la Academia Euroamericana de Fútbol, la cual buscará dejar el nombre del país en lo más alto. Será una nueva oportunidad de que el pabellón nacional muestre su valía en el mundo del fútbol.