Leonardo Flores: "Trataremos de ganar el campeonato en honor a Gaetano"

Marcelo Bielsa dijo: "Una cosa es la técnica y otra el talento. Meter una pelota al espacio depende solo de la técnica. Cualquiera puede dar el pase. Tener la visión de hacerlo en el momento justo precisa del talento. Yo mismo puedo dar un buen pase. Pero en un partido intenso, con la marca encima y sin tiempo, dar un buen pase es de elegidos". La cita parece señalar a Leonardo Flores (Apure, 26 años), quien es el elegido de iniciar las transiciones ofensivas del Caracas con sus pases. Además, ahora le toca liderar con su capitanía al conjunto avileño.

Ahora es el capitán del equipo, ¿qué le pide Noel en su nuevo rol de líder?

Somos un equipo bastante joven. Junto a Echeverría somos los jugadores que más tiempo llevamos trabajando con Noel y ahora como capitanes nos pidió que ayudáramos a los más chamos para transmitirles esa confianza para estar en el Caracas.

¿Qué les pide Sanvicente? y ¿cómo se complementa con Edson Castillo en el doble pivote?

A veces trabajamos ejercicios específicos posición por posición y a nosotros siempre nos demanda ser el equilibrio del equipo. Siempre uno cubriéndole la espalda al otro jugador. A Edson, de hecho, en el tiempo que llevo conociéndolo he aprendido algunas cosas. Es un jugador que le gusta sorprender en el área rival y por sé que cuando eso suceda, pues me tengo que quedar un poco más atrás para sostener el balance de la estructura.

¿Qué aspecto es lo más importante para ustedes en el dibujo del Caracas?

Es un poco de parte y parte. Como somos el equilibrio del equipo debemos ayudar tanto en defensa como en ataque, pero por supuesto que Bonsu, Echeverría y Celis tienen una función muy importante. Ellos son los que hace que las transiciones del equipo sean rápidas para agarrar a los equipos mal parados y así tener un excelente contragolpe.

¿Cómo defines tu rol ese esquema?

Soy en el encargado de sacar el balón y de apoyar a los delanteros en la transición de ataque. Por supuesto, lo más importante es la posición que ocupas en el campo para manejar de la mejor forma el circuito del Caracas. A Noel siempre le ha gustado un equipo bastante juntito y cortito, tanto en líneas defensivas como en ofensiva.

¿Cómo te sientes y cómo viviste con la Covid-19?

En lo personal me siento súper bien. Hace un mes que di positivo y no pude viajar con el equipo a Barranquilla estoy bien, aunque pasé dos o tres días con fiebre. Ahora me siento excelente físicamente y ya quiero arrancar el torneo.

¿Cómo se vivió la pretemporada para esta liga?

La pretemporada que tuvimos al inicio previo a la Libertadores fue excelente. Estuvimos en la Guaira. Ahí hicimos unos ejercicios y regresamos a Caracas para terminar la pretemporada que el preparador físico quería para nosotros. Todos nos hemos sentido muy bien, por ahora no tenemos lesionados, bueno la única baja fue Luis Ramírez.

¿Qué te parece el formato del torneo?

Tenemos que adaptarnos a este modo de competición. Sabemos que la Covid-19 ha estado fuerte y todo esto se hace con la finalidad que todos tengamos una mayor ventaja con respecto al virus.

Primera temporada sin Gaetano Luongo, ¿cómo afrontan esta temporada con su ausencia?

Él es un ícono del Caracas. Será un torneo difícil sin tenerlo ahí en el banquillo, pero esperemos ganar este año y poder dedicárselo. Es una pérdida durísima para nosotros siempre nos daba esa palabra de aliento, siempre estaba ahí como un amigo. Trataremos de ganar el campeonato en su honor”.