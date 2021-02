La experiencia de Lisbeth Bandrés se añade al campeón Atlético SC

Fútbol Venezolano

CARACAS. El campeón Atlético SC no perdió tiempo y ya en diez días de su campeonato en el Torneo Invitacional Femenino se acerca a la semana de trabajo previos a su participación en la Copa CONMEBOL Libertadores 2020, que se celebrará a partir del 5 de marzo en Argentina. Allí contarán con dos refuerzos del subcampeón Caracas Fútbol Club, la joven extrema Raiderlin Carrasco y la mediocampista con mayor experiencia Lisbeth Bandrés.

En aras de sumar profundidad a la plantilla, el profesor Edward Agustín decidió extender la invitación a este par de jugadoras, que vienen de anotar cuatro goles ambas en el certamen local, quedar como líderes en conjunto entre las artilleras Y en el 11 ideal del TIF. “Dingui”, con un pasado curtido en duelos internacionales y defensa de la camiseta Vinotinto, explicó la importancia de tomar esta oportunidad de jugar un evento de estas características.

“Nosotras venimos con la mentalidad de ayudar al equipo y darlo todo en la cancha, poner nuestro granito de arena y tratar de dejar en alto el nombre de Venezuela en la Copa Libertadores”, explicó la capitana de las “Rojas del Ávila” al programa Más Allá del Gol. “Siempre he querido regresar con el Caracas después de varios años fuera de la Copa Libertadores, pero no se dio, así es el fútbol y la pelota es redonda. Ahora me tocó representar a otro equipo”.

Sin embargo, eso no quita que dará el máximo, como lo hizo en la competición que se celebró en su totalidad en el Complejo Deportivo Fray Luis de León de Las Mercedes, la cual la volvió a colocar en el radar y ratificó su estatus como una de las futbolistas de mayor talento y envergadura que se encuentra dentro de las fronteras nacionales.

“Con las mismas ganas y responsabilidad que siempre me caracteriza, siempre he tenido, afrontar este reto y ayudar al equipo de Atlético SC en lo más que pueda”, aseguró Bandrés, de 33 años. Tiene otro motivo para resaltar, el de exhibirse nuevamente en Sudamérica. “Principalmente porque uno quisiera ir a esas competencias, una vitrina que puede ser importante tanto en lo personal como en lo deportivo, siempre me gusta ir a competencias fuertes, me ha gustado salir del país y representarlo, no lo pude hacer con Caracas pero lo haré con Atlético SC”.

La volante que habitualmente usa el dorsal “15” en su periplo con las coloradas tiene tres anotaciones en el concierto internacional. En 2011 le marcó a Germinex Santa Cruz de Bolivia, en un certamen en el que llegó junto al Caracas a semifinales, luego vacunó a Boca Juniors de Argentina en 2012 y a Colo Colo de Chile en 2014, siendo ese año el que alcanzó la final.

Ese bagaje le da para opinar sobre las claves para trascender, ahora con el uniforme del cuadro mirandino. “Aquí lo fuerte es la concentración, la motivación que uno tenga para afrontar estos partidos, siempre se habla que los rivales tienen más potencial pero en lo personal, lo que he visto, es la mentalidad que ellas tienen es lo que suele pasarnos por encima a nosotras. De resto, creo que podemos estar de tú a tu, con trabajo, esfuerzo y dedicación, además de la concentración”, evaluó quien además tiene experiencia como estratega en categorías inferiores del club de la Cota 905.

"Dingui" vio acción en 456 minutos del TIF, repartidos en todos los encuentros, y convirtió cuatro goles, tres de ellos al Deportivo Petare y el otro a la UCV Fútbol Club. Por su parte, la juvenil Carrasco de 18 años hizo sus cuatro dianas al elenco "tricolor".

Dispuesta en la línea de 3. La posibilidad de sumar a Bandrés le da a Agustín tres volantes de primera línea con mucha jerarquía, zona en la que tiene a su capitana Yessica Rodríguez, entregada a la distribución de juego y a María Valecillos, esta última que irá a su tercera Copa Libertadores de manera corrida, tras quedar campeona anteriormente con Flor de Patria (2018) y Estudiantes de Caracas (2019) y que es vital en recuperación de la pelota.

“Dingui” da el paso y sabe que debe ganarse su puesto, pero considera que puede entenderse bien con una de las más sólidas posiciones del Atlético SC. “Dos grandes jugadoras (María Valecillos y Yessica Rodríguez), una viene a ganarse un puesto de la mejor manera, compitiendo, entrenando y dándolo todo en el campo, al comienzo me han tratado de maravilla gracias a dios, con ellas la comunicación ha sido poca pero buena e importante, satisfactoria”.

Le deja la decisión al estratega campeón si parará un trivote o una de las tres comience desde el banquillo su participación. Pero Bandrés no es la típica futbolista, ya que quien cumplirá 33 calendarios en marzo puede ubicarse como enganche o en el centro de la zaga, algo que no le desentona.

“Eso lo decide el profesor si jugamos las tres, dos, igual estoy en la disposición de dónde me quiera utilizar sin ningún problema, lo que quiero es ayudar al equipo y tratar de hacer un buen papel en la Copa Libertadores, pasar de fase”, avisó la capitalina, quien no desea retornar del sur de América con decepciones, sino dando de qué hablar.