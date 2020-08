Francisco Parra denunció que Lala FC posee deudas con sus jugadores

Fútbol Venezolano

Redacción Meridiano | @MeridianoOnline

CARACAS. El capitán de Lala Fútbol Club, Francisco Parra, denunció que ese club adeuda a los jugadores de esa plantilla 11 meses de salario, en una entrevista que concedió al programa Se Habla Deporte de Meridiano Televisión, todo después de difundir un comunicado a la opinión pública sobre el tema.

“Son 11 meses los que nos deben de salarios, sacando los premios que conseguimos en el torneo pasado”, indicó el futbolista que se desempeña como defensor y lateral derecho del conjunto guayanés, al que defiende desde principios del 2019.

Asimismo, destacó el incumplimiento de los acuerdos que habían alcanzado con la junta directiva del elenco para cancelar paulatinamente las deudas, que a finales del año pasado se cifraban en cinco meses para los jugadores que estaban en la institución auriazul desde enero y tres a quienes llegaron a mitad de la temporada.

“Ellos nos dijeron que no iba a pasar de 6 meses las deudas. Pero pasó enero, febrero, explotó el problema de la pandemia... Y eso quedó en nada”, dijo a Guillermo Arcay y Jesús López, conductores del espacio, el zaguero de 34 años de edad.

La fórmula que utilizaría el elenco que integra la Primera División de Venezuela iba a ser la venta a un grupo empresarial que buscaba hacerse con el control del club, pero finalmente dicha transacción estuvo lejos del puerto deseado.

“Ellos nos dijeron en un principio que iban a vender parte del equipo, luego que iban a vender al equipo en su totalidad para salir de las deudas, cosas que nunca sucedieron”, reveló Parra.

Eso sí, aseguró que Lala había cumplido en el primer torneo que disputó con ellos, el Apertura 2019. Después de ahí, la historia ha sido distinta. “En el andar en Primera, en el primer torneo de Lala fue bueno, si se pudiese decir porque era su primer año y estuvimos cerca de ingresar a la Liguilla, quedamos a mitad de tabla. Se nos cumplió en medio año la parte económica, un 50 por ciento”.

En la máxima categoría del balompié venezolano, Parra había disputado 37 encuentros con Lala, con 3.265 minutos en cancha, ocho tarjetas amarillas. Jugó todos los cotejos de la temporada 2020, hasta que la misma fue detenida dada la situación de salubridad en el país por la pandemia del Covid-19, y suspendida después, en decisión tomada por la Federación Venezolana de Fútbol.

Sin respuesta

Parra afirmó que después de dar a conocer la situación a través de un escrito, y de los diferentes manifiestos, los dirigentes de Lala aún no se han puesto en comunicación con los jugadores.

De igual forma, dio un estatus de cómo se encuentran tanto él como sus compañeros. “La situación de Lala es bastante complicada, los jugadores siempre estamos enfocados en lo que nos gusta, que es jugar fútbol, pero llega un momento en que no puedes entrenar bien, no te concentras, tu familia empieza a presionar, el niño necesita los útiles de la escuela, necesitas comer, alimentarte bien, hacer una pretemporada y la situación económica no te permite hacer las cosas como son”, comentó.