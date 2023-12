Votaciones para el nuevo presidente de Boca Juniors tendrá una inesperado votante

La espera se acaba para los fanáticos de Boca Juniors, sin duda uno de los equipos más importantes de Argentina y Sudamérica, ya que este domingo 17 de diciembre, luego de varios litigios y postegaciones el equipo de Buenos Aires elegirá su nuevo presidente. Para esta contiendan habrá solo dos planchas una encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal (oficialismo), mientras que la lista opositora está conformada por Mauricio Macri y Andrés Ibarra.

Para estos comicios la justicia argentina ordenó que 13.000 socios sospechosos de irregularidades voten por separados, bajo la observación de veedores, decisión que el oficialismo apeló pero sin éxito, aunque éstos la plantearon en algún momento. Pero para hacer que esta votaciones sean más controversiales, Macri develó en una entrevista para ESPN que el presidente de Argentina, Javier Milei, podría acudir a votar a La Bombonera.

"A mí me dijo que iba a votar. No hablo con él hace una semana, pero él sueña con verlo a Martín (Palermo) conduciendo al equipo", expresó Macri, sin atreverse a dar muchos detalles. ¿Irá Milei a la Bombonera?, comentó

El mismo Presidente respondió una publicación de Radio Mitre sobre una entrevista a Macri en la que el líder del PRO aseguraba que Milei iría a votar y que "quiere ver a Martín Palermo de DT". Aunque desde Boca negaron que haya habido una comunicación entre el Ejecutivo y el club.

"Yo le dije a Riquelme 'si tenés el culo limpio y vas a ganar 95 a 5, saca a esos 13 mil socios'. Se ve que no está tan convencido de que va a ganar y no tiene el culo limpio. No se puede conducir Boca de esta manera, estoy acá para que Boca pueda estar por arriba de Boca, él actúa cómo si fuera el patio de la casa y determina hasta qué críticas se pueden hacer", dijo el expresidente contra el exfutbolista.

Puede leer: Hinchas de Boca Juniors reclaman elecciones presidenciales (+ Video)

"El domingo vamos a ver si lo que se deduce del peritaje, que esta gente entró irregularmente. Si esos 13 mil votan parecido al resultado final de la elección, acá no pasó nada, es un disparate pero no tuvo incidencia en la votación. Pero si están en el famoso 95-5 del cual habla Riquelme siempre y en el resto es mucho más pareja, estamos frente a un fraude", acusó.

Puede leer: ¿Más problemas con la justicia? Hermano de Juan Román Riquelme podría ser declarado culpable por este caso en Boca Juniors

Para los que todavía no hayan consultado el padrón, lo pueden hacer a través de la página web oficial del club soysocio.bocajuniors.com.ar. Aunque también se podrá hacer de manera presencial en Brandsen 805, en el Polideportivo Benito Quinquela Martín y en la Bombonerita, donde también habrá padrones.